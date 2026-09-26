Arda Güler, Fransa'ya 1-0 yenilen A Milli Takım'da üzgün olduklarını söyledi - Son Dakika
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Arda Güler, Fransa'ya 1-0 yenilen A Milli Takım'da üzgün olduklarını söyledi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli Stadı'nda Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası Arda Güler, sonuçtan üzgün olduklarını belirterek taraftarlara teşekkür etti ve İtalya karşısında kazanmak istediklerini söyledi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, sonuç sebebiyle üzgün olduklarını söyledi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür etti.

A Milli Takım'ın bütün maçlarında taraftarların kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Güler, "Bizi nerede olursak olalım, Türkiye'de, Avrupa'da, her yerde destekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Fransa karşısında kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten milli futbolcu, şunları söyledi:

"Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Birçok sakat oyuncumuz vardı. Buna karşın elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Şimdi önemli maçlarımız var, inşallah onları kazanacağız. Bugünü unutturup İtalya karşısında kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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