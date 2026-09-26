Malatya'da pazar ziyaretinde fenalaşan Milletvekili Veli Ağbaba hastanede - Son Dakika
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Malatya'da pazar ziyaretinde fenalaşan Milletvekili Veli Ağbaba hastanede

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Malatya\'da pazar ziyaretinde fenalaşan Milletvekili Veli Ağbaba hastanede
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Malatya'da kent merkezindeki pazarda vatandaşlarla görüştüğü sırada rahatsızlanıp yere yığılan YENİ Parti Milletvekili Veli Ağbaba'ya ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Battalgazi Devlet Hastanesi'ne götürülen Ağbaba, buradan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Sağlık durumuna dair henüz açıklama yapılmadı.

Haber: Erdal Akbuğa(MALATYA) -

Katıldığı bir programda aniden rahatsızlanan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı.

PAZARDA VATANDAŞLARLA BULUŞURKEN FENALAŞTI

Edinilen bilgiye göre Ağbaba, kent merkezindeki pazarda vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine çevrede bulunan partililer tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ağbaba'ya ilk müdahaleyi yaptı.

İKİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ağbaba, ambulansla önce Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, ardından da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Ağbaba'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Malatya'da pazar ziyaretinde fenalaşan Milletvekili Veli Ağbaba hastanede - Son Dakika
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