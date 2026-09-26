Tera'nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları - Son Dakika
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Tera'nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları

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Tera\'nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları
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Fon soruşturmasında Tera'nın TLY fonunun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) açılmadan önceki ilk yatırımcıları ortaya çıktı. Aslan payının iki Tera şirketine ait olduğu yatırımcı listesinde Emre Tezmen'in çocuklarının da yer aldığı görüldü.

Türkiye gündemini sarsan fon soruşturmasında, Tera TLY fonunun yatırımcı yapısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. MASAK’ın Tera Fon’a ilişkin hazırladığı raporda, fonun TEFAS’a açılmadan önceki yatırımcı yapısına dair dikkat çeken veriler yer aldı. 31 Aralık 2024 tarihli kayıtlara göre fondaki payların çok büyük bölümünün Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’de toplandığı belirlendi.

FONUN YÜZDE 99,38’İ İKİ ŞİRKETİN ELİNDEYDİ

MASAK raporuna göre Tera Fon’un TEFAS’a açılmasından önce toplam 11 yatırımcısı bulunuyordu. Bu yatırımcılar arasında en yüksek paya sahip şirket Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu.

31 Aralık 2024 itibarıyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin fondaki payı yüzde 76,20 olarak kaydedildi. Şirketin bakiyesi 9 milyon 598 bin 197 olarak rapora yansıdı.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin payı ise yüzde 23,18, bakiyesi 2 milyon 920 bin 391 olarak belirtildi.

Böylece iki Tera şirketinin fondaki toplam payı yüzde 99,38’e ulaştı.

TEZMEN AİLESİNDEN İKİ İSİM DE YATIRIMCI

Raporda fonun yatırımcıları arasında Emre Tezmen’in çocukları olduğu belirtilen Dilara Tezmen ve Sinan Tezmen’in de bulunduğu görüldü.

Dilara Tezmen’in fondaki payı yüzde 0,14, bakiyesi 17 bin 80 olarak kaydedilirken, Sinan Tezmen’in payı yüzde 0,07, bakiyesi ise 8 bin 540 olarak yer aldı.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu belirtilen Ethem Umut Beytorun da 427 bakiye ile yatırımcı listesinde yer aldı.

Tera Yatırım, Tera Portföy, Dilara Tezmen, Sinan Tezmen ve Ethem Umut Beytorun birlikte değerlendirildiğinde, bu beş yatırımcının fondaki toplam ağırlığının yüzde 99,59’a ulaştığı görüldü. Aynı isim ve şirketlerin toplam bakiyesi ise 12 milyon 544 bin 635 olarak kayıtlara geçti.

Tera'nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları

9 GERÇEK KİŞİ YATIRIMCI YER ALDI

MASAK raporunda Tera şirketleri dışında dokuz gerçek kişinin de fon yatırımcısı olduğu belirtildi.

Listede Akif Dağdelen, Ali Yürüdü, Dilara Tezmen, Ethem Umut Beytorun, İhsan Çimen, Sinan Tezmen, Türker Vancı, Uğur Sungar ve Ümit Aydın yer aldı.

Raporda ayrıca bazı yatırımcılara ilişkin meslek, ikamet ve geçmiş kayıt bilgilerine de yer verildi.

YATIRIMCI YAPISINDA YOĞUNLAŞMA DİKKAT ÇEKTİ

MASAK’ın soruşturma dosyasına sunduğu mali inceleme, Tera Fon’un TEFAS’a açılmasından önce yatırımcı paylarının çok büyük bölümünün sınırlı sayıdaki kişi ve kurumda toplandığını ortaya koydu.

Rapordaki verilere göre fonun yüzde 99’dan fazlasının iki Tera şirketi ile şirket yönetimi ve Tezmen ailesiyle bağlantılı isimlerde yoğunlaşması dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

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