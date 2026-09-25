Bursa\'da yaklaşık 260 sağlık çalışanı, iddiaya göre kişi başı 15 milyon lira zarar etti

Bursa'da ev sahibi olma hayaliyle yıllarca kooperatife ödeme yapan yaklaşık 260 sağlık çalışanı, iddiaya göre aynı konutların birden fazla kişiye satılması ve yeterli sayıda konut bulunmaması nedeniyle mağdur oldu. Kooperatif başkanlığını devralan Kadir Büyükaçıkgöz, sağlık çalışanlarının kişi başı yaklaşık 15 milyon lira zararla karşı karşıya olduğunu belirterek, "10 yıllık hayallerimizin çalındığını düşünüyoruz. Bu insanların bir an önce yargılanarak cezaevine girmesini talep ediyoruz" dedi.

Bursa'da yıllar önce ev sahibi olma hayaliyle kooperatif kuran sağlık çalışanları, mağdur olduklarını öne sürdü. Yaklaşık 260 sağlık çalışanının üye olduğu kooperatifte üyelerden yıllar boyunca çeşitli ödemeler alınmasına rağmen bugün gelinen noktada tüm üyelere yetecek sayıda konut bulunmadığı ortaya çıktı. Yeni kooperatif yönetimi, aynı konutların birden fazla kişiye satıldığı iddiasıyla hukuki süreç başlattı. Dolandırıcılık olaylarından sonra mağdurların seçtiği yeni Kooperatif Başkanı Kadir Büyükaçıkgöz, sağlık çalışanlarının 2016 yılında kooperatife üye olduğunu ve ön ödemelerini tamamladığını söyledi. Üyelerin 2018-2019 yıllarında evlerine kavuşmayı beklediğini belirten Büyükaçıkgöz, süreç içerisinde çeşitli nedenlerle projenin tamamlanamadığını ifade etti.

"260 kişiyiz, orada 100 daire olduğunu öğrendik"

Büyükaçıkgöz, 2023 yılında üyelerin proje alanına götürüldüğünü ve kendilerine yapılacak konutların gösterildiğini belirterek, "Biz 260 kişi o evlerin içine girip çoluk çocuk, annemizle babamızla resimler çektik. Ailemizi götürüp, o evleri gezdirdik. 2026 yılının Nisan ayına kadar hiçbir şekilde bize burada yeteri kadar ev yok denilmedi. Hepimizin evi burada, hepimiz burada yaşayacağız hayaliyle yaşadık. Nisan ayında ise aslında orada yaklaşık 100 tane daire olduğunu, bizim 260 kişi olduğumuzu öğrendik" dedi.

Geriye kalan üyeler için yeterli arsanın alınmadığını iddia eden Büyükaçıkgöz, bu nedenle sağlık çalışanlarının yıllardır sürdürdüğü ev sahibi olma hayalinin gerçekleşmediğini söyledi.

"Kişi başı yaklaşık 15 milyon lira zarar söz konusu"

Yaşanan mağduriyetin maddi boyutuna da dikkat çeken Büyükaçıkgöz, "Zararımızı meblağ olarak düşünürseniz bugün için her bir sağlık neferi yaklaşık 15 milyon TL zararda" ifadelerini kullandı.

Büyükaçıkgöz ayrıca, kooperatif üyesi olmayan yaklaşık 170 kişinin de aynı bölgeden konut satın almak amacıyla ödeme yaptığını öne sürdü. Bu kişilerin paralarının kooperatif hesaplarına aktarıldığını, ardından kısa süre içerisinde üçüncü şahısların hesaplarına gönderildiğini iddia eden Büyükaçıkgöz, bu nedenle hem kooperatif üyelerinin hem de dışarıdan konut satın almak isteyen kişilerin mağdur olduğunu savundu.

Aynı konutların birden fazla kişiye satıldığı iddiası

Büyükaçıkgöz, iddiaların en dikkat çekici kısmının ise aynı konutların birden fazla kişiye satılması olduğunu belirtti. Kooperatifin geçmiş yönetiminin kooperatif üyelerinin hak sahibi olduğu konutları dışarıdan kişilere de sattığını öne süren Büyükaçıkgöz, "Bizim evleri bir kere daha satmışlar. Bir kere daha sattıkları dahi var" dedi.

Öte yandan, konut sahibi olma amacıyla ödeme yaptıklarını belirten yaklaşık 170 kişinin de paralarını geri almak için hukuki yollara başvurduğu, kooperatif yönetiminin ise bu kişilerle ilgili çeşitli arabuluculuk ve dava süreçleriyle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Yeni yönetim banka hesaplarını incelemeye aldı

Kooperatif yönetiminin 2026 yılının yaz aylarında değişerek başkanlığı devraldığını belirten Büyükaçıkgöz, göreve geldikten sonra ilk olarak banka hesaplarını ve geçmiş para hareketlerini incelettiklerini söyledi. Hesaplara giren paraların kimler tarafından yatırıldığını ve sonrasında hangi hesaplara aktarıldığını araştırdıklarını belirten Büyükaçıkgöz, bazı ödemelerin kooperatif yöneticilerinin aile yakınlarının hesaplarına aktarıldığını iddia etti. Büyükaçıkgöz, söz konusu para hareketlerine ilişkin belgelerin avukata teslim edildiğini ve hukuki sürecin başlatıldığını ifade etti.

"25 milyon lira karşılığında başkanlığı bırakmam teklif edildi"

Kooperatif başkanlığına geldikten sonra kendisine baskı yapıldığını da öne süren Büyükaçıkgöz, bazı kişiler tarafından görevinden ayrılması yönünde telkinlerde bulunulduğunu söyledi. Büyükaçıkgöz, "25 milyon TL para karşılığında benim istediğim yerden bir daire almamı ve bu görevi bırakmamı tavsiye ettiler. Bizim

derdimiz bu 260 sağlık çalışanının derdi olduğu için ne 25 milyon ne de tavsiyelerini dinledik" diye konuştu.

Hedefte eski yönetim, kooperatif görevlileri ve inşaat firması var

Büyükaçıkgöz, hukuki süreç kapsamında eski kooperatif yönetimi, kooperatif görevlileri, bazı aile yakınları ve inşaat firmasıyla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti. İlgili kişilerin mal varlıkları ve banka hesaplarına yönelik ihtiyati tedbir taleplerinin bulunduğunu ifade eden Büyükaçıkgöz, amaçlarının uğradıklarını belirttikleri zararın karşılanması olduğunu söyledi. Büyükaçıkgöz, "10 yıllık hayallerimizin çalındığını düşünüyoruz. Bu insanların bir an önce yargılanarak cezaevine girmesini talep ediyoruz. Bu insanların dışarıda geçirdikleri her süre bizim için bir ızdırap" ifadelerini kullandı.

Yaşananlara ilişkin hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.