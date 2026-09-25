Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli fon soruşturmasındaki son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Gürlek, bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 45'inin tutuklandığını açıkladı. Gürlek, tüm fon sahiplerinin ve yöneticilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi.

76 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Soruşturmaya Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü destek veriyor.

Operasyonlarda şu ana kadarki adli tablo şöyle:

76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

45 şüpheli tutuklandı

5 şüpheliye adli kontrol uygulandı

12 şüpheli için yakalama işlemi başlatıldı

Gözaltındaki 14 şüphelinin işlemleri sürüyor

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"VATANDAŞIMIZIN BİRİKİMİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR, HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır.

Bu anlayışla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir.

Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.

Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur.

Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir.

Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır."

Adli süreçteki genel tablo şöyle:

1. GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLER

Toplam: 14

1. Burak Gökçe

2. Ecem Tuğçe Akçay

3. Engin Geylan

4. Enis Bulut

5. Ethem Umut Beytorun

6. Fatmagül Lafçı

7. Gürkan Parkalaç

8. Hacı Bayram Adıyaman

9. Kadir Boy

10. Necmettin Enes Töbü

11. Niyazi Derindağ

12. Özdemir Uçar

13. Selay Turhan İnce

14. Yunus Caf

2. TUTUKLU ŞÜPHELİLER

Toplam: 45

1. Abdulkadir Özkan

2. Abdullah Yusuf Yarız

3. Ahmet Özcan

4. Ali Rıza İncekara

5. Alper Öztürk

6. Altunç Kumova

7. Ayşe Seher Aydın

8. Berkan Gülen

9. Bülent Uygun

10. Celal Yarız

11. Emre Alkin

12. Emre Tezmen

13. Enes Yazıcı

14. Erkan Kilimci

15. Feryal Köker

16. Furkan Baki

17. Gökhan Ataseven

18. Haldun Saffet İnal

19. Hamza Kablan

20. İbrahim Bekci

21. İlhan Aygün

22. İsmail Ege

23. Kerem Alkin

24. Lütfi Çetinel

25. Mehmet Erbey

26. Mehmet Yıldırım

27. Mehmet Ziya Gökalp

28. Muhammed Yarız

29. Murat Keçeci

30. Müjdat Ede

31. Namık Kemal Gökalp

32. Nihat Kırmızı

33. Oğuzhan Özerkaya

34. Onur Göğebakan

35. Orçun Berkay Kaya

36. Özdemir Ataseven

37. Ramazan Erbey

38. Salih Can Bülbül

39. Samet Çetinel

40. Selçuk Kahya

41. Selim Dağbaşı

42. Serdar Turhan

43. Sibel Gökalp

44. Tamer Akbal

45. Uğur Akkafa

3. ADLİ KONTROL ALTINDAKİ ŞÜPHELİLER

Toplam: 5

1. Büşra Alçelik

2. Gözde Hacıoğlu

3. Halil İbrahim Ege

4. Nilgün Sarıçalı

5. Sezai Bekgöz

4. FİRAR/ YAKALAMA KAPSAMINDAKİ ŞÜPHELİLER

Toplam: 12

1. Bilal Çalışkan (Yurt Dışı)

2. Celal Naz (Yurt Dışı)

3. Cengiz Avcı (Yurt Dışı)

4. Enes Furkan Çetinkaya

5. Erdem Bektaş (Cezaevi)

6. Mehmet Salih Turhan

7. Mustafa Bor

8. Selahattin Reha Şen

9. Serhat Güven

10. Şener Gümüş

11. Şerife Gül Yıldırım

12. Yunus Emre Yıldırım