Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli fon soruşturmasında bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 45'inin tutuklandığını açıkladı. Gürlek, tüm fon sahiplerinin ve yöneticilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi. Gürlek açıklamasında "Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli fon soruşturmasındaki son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Gürlek, bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 45'inin tutuklandığını açıkladı. Gürlek, tüm fon sahiplerinin ve yöneticilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi.
76 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Soruşturmaya Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü destek veriyor.
Operasyonlarda şu ana kadarki adli tablo şöyle:
- 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
- 45 şüpheli tutuklandı
- 5 şüpheliye adli kontrol uygulandı
- 12 şüpheli için yakalama işlemi başlatıldı
- Gözaltındaki 14 şüphelinin işlemleri sürüyor
Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:
"VATANDAŞIMIZIN BİRİKİMİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR, HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR!
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır.
Bu anlayışla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir.
Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.
Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur.
Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir.
Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır."
Adli süreçteki genel tablo şöyle:
1. GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLER
Toplam: 14
1. Burak Gökçe
2. Ecem Tuğçe Akçay
3. Engin Geylan
4. Enis Bulut
5. Ethem Umut Beytorun
6. Fatmagül Lafçı
7. Gürkan Parkalaç
8. Hacı Bayram Adıyaman
9. Kadir Boy
10. Necmettin Enes Töbü
11. Niyazi Derindağ
12. Özdemir Uçar
13. Selay Turhan İnce
14. Yunus Caf
2. TUTUKLU ŞÜPHELİLER
Toplam: 45
1. Abdulkadir Özkan
2. Abdullah Yusuf Yarız
3. Ahmet Özcan
4. Ali Rıza İncekara
5. Alper Öztürk
6. Altunç Kumova
7. Ayşe Seher Aydın
8. Berkan Gülen
9. Bülent Uygun
10. Celal Yarız
11. Emre Alkin
12. Emre Tezmen
13. Enes Yazıcı
14. Erkan Kilimci
15. Feryal Köker
16. Furkan Baki
17. Gökhan Ataseven
18. Haldun Saffet İnal
19. Hamza Kablan
20. İbrahim Bekci
21. İlhan Aygün
22. İsmail Ege
23. Kerem Alkin
24. Lütfi Çetinel
25. Mehmet Erbey
26. Mehmet Yıldırım
27. Mehmet Ziya Gökalp
28. Muhammed Yarız
29. Murat Keçeci
30. Müjdat Ede
31. Namık Kemal Gökalp
32. Nihat Kırmızı
33. Oğuzhan Özerkaya
34. Onur Göğebakan
35. Orçun Berkay Kaya
36. Özdemir Ataseven
37. Ramazan Erbey
38. Salih Can Bülbül
39. Samet Çetinel
40. Selçuk Kahya
41. Selim Dağbaşı
42. Serdar Turhan
43. Sibel Gökalp
44. Tamer Akbal
45. Uğur Akkafa
3. ADLİ KONTROL ALTINDAKİ ŞÜPHELİLER
Toplam: 5
1. Büşra Alçelik
2. Gözde Hacıoğlu
3. Halil İbrahim Ege
4. Nilgün Sarıçalı
5. Sezai Bekgöz
4. FİRAR/ YAKALAMA KAPSAMINDAKİ ŞÜPHELİLER
Toplam: 12
1. Bilal Çalışkan (Yurt Dışı)
2. Celal Naz (Yurt Dışı)
3. Cengiz Avcı (Yurt Dışı)
4. Enes Furkan Çetinkaya
5. Erdem Bektaş (Cezaevi)
6. Mehmet Salih Turhan
7. Mustafa Bor
8. Selahattin Reha Şen
9. Serhat Güven
10. Şener Gümüş
11. Şerife Gül Yıldırım
12. Yunus Emre Yıldırım
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