Kendini polis ve savcı tanıtan 2 şüpheli 5,5 milyon TL vurgunla İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Kendini polis ve savcı tanıtan 2 şüpheli 5,5 milyon TL vurgunla İstanbul'da yakalandı

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Kendini polis ve savcı tanıtan 2 şüpheli 5,5 milyon TL vurgunla İstanbul\'da yakalandı
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Sakarya ve Balıkesir'de kendilerini polis ve savcı tanıtan şüpheliler, yaklaşık 5,5 milyon TL dolandırınca İstanbul'da operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 19 yaşındaki tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı; para dolu poşet anları kameraya yansıdı.

Sakarya ve Balıkesir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları yaklaşık 5.5 milyon TL dolandıran şüpheliler, polisin takibiyle İstanbul'da operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı. 19 yaşındaki şüphelinin mağdurun evinden para dolu poşeti alarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya ve Balıkesir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşın yaklaşık 5,5 milyon TL parasını alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Dolandırıcılık olayını gerçekleştirmek amacıyla İstanbul'dan Sakarya'ya geldikleri belirlenen Ş.F.Y. (19) ve T.D. (33) isimli şüpheliler, bölgedeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesi sonucu tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için 23 Eylül tarihinde İstanbul'da belirlenen 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Ş.F.Y. ve T.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Balıkesir'deki 3 milyon TL'lik vurgun da aydınlatıldı

Sakarya'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları ve incelemeleri derinleştirildiğinde şüpheli Ş.F.Y.'nin aynı "polis/savcı" yöntemiyle Balıkesir'de de bir vatandaşı yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı da tespit edildi. Toplamda 5,5 milyon TL'lik vurgun yapan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Ş.F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 yaşındaki dolandırıcı kameraya yansıdı

Vatandaşı milyonlarca lira dolandıran Ş.F.Y.'nin farklı konumlarda KGYS kameralarına yansıyan görüntülerinde; Ş.F.Y'nin yakıt almak için aracıyla akaryakıt istasyonunda durması, araçtan indiğinde elindeki poşeti bırakmaması, başka bir görüntüde ise aynı poşeti almak için bir evin etrafında dolaştıktan sonra kapıdan eve girmesi, bir süre sonra evden elinde poşet ile çıkması ve bölgeden uzaklaşması yer alıyor. Başka bir görüntüde ise elindeki poşetle kendisini almaya gelen kırmızı otomobile bindiği anlar görülüyor.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkBalıkesir3. SayfaGüvenlikİstanbulSakaryaPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kendini polis ve savcı tanıtan 2 şüpheli 5,5 milyon TL vurgunla İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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