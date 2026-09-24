Üsküdar Selimiye'de otomobil kaldırımdaki 4 yayaya çarptı, sürücü gözaltına alındı

Üsküdar Selimiye'de otomobil kaldırımdaki 4 yayaya çarptı, sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, önce bir araca ardından kaldırımdaki 4 yayaya çarptı. Kazada 4 yaya ile araçta bulunan 1 kişi yaralanırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi; sürücü gözaltına alındı ve inceleme sürüyor.
Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki 4 yayaya çarptığı kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
Selimiye Mahallesi'nde Y.M.T. (73) idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce N.V. (67) idaresindeki araca çarptı ardından kaldırımda bulunan A.E.Y., İ.G.S., I.S. ve P.E.Ü.'ye çarptı. Kazada 4 yaya ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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