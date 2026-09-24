Üsküdar Selimiye'de otomobil kaldırımdaki 4 yayaya çarptı, sürücü gözaltına alındı

Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki 4 yayaya çarptığı kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Selimiye Mahallesi'nde Y.M.T. (73) idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce N.V. (67) idaresindeki araca çarptı ardından kaldırımda bulunan A.E.Y., İ.G.S., I.S. ve P.E.Ü.'ye çarptı. Kazada 4 yaya ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.