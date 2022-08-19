Son Dakika Üsküdar Haberleri

03:19 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: İBB'nin engellendiği iddiası asılsızdır ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir gazetede yer alan 'Müsilaj bahane, engelleme şahane' şeklinde çıkan bir yazı hakkında açıklama yapıldı.

21:08 "Arnavut Şevket" son yolculuğuna uğurlandı Sosyal medyada yer alan bir videodaki "Çipetpet" ifadeleriyle tanınan ve 96 yaşında vefat eden "Arnavut Şevket" lakaplı Şevket Kokal, Karacaahmet Mezarlığında defnedildi.

15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti Sosyal medyada kuş sesi çıkartırken kullandığı "Çipetpet" sözleriyle tanınan "Arnavut Şevket" lakaplı fenomen Şevket Kopal, 95 yaşında kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdi. Şevket, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar doğumlu sevilen ismin kesin ölüm nedeniyse henüz bilinmiyor.

14:54 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 6'lı masa eleştirisi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 'Yüz Yüze 100 Gün' programı çerçevesinde Bayrampaşa ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

13:00 Bakan Bozdağ, partisinin Bayrampaşa ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluştu: (2) Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "2023 seçimi sadece Tayyip Erdoğan'ı hedefe alan bir seçim değil, Tayyip Bey'in kazandırdıklarıyla güçlenen, istikrarlı ve güçlü iktidara sahip Türkiye'yi hedef alan bir seçimdir.

09:42 TURİST GİBİ DAVRANIP SAHTE DOLARLA 2 CEP TELEFONU ALDI ŞİLE'de Arap turist gibi davranan dolandırıcı, bir cep telefonu bayisinden sahte dolarla 40 bin lira değerinde iki cep telefonu aldı.

22:00 İBB seçimi için AK Parti'de kulisler başladı! Ekrem İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 isim var AK Parti'de İstanbul yerel seçimleri için kulisler şimdiden dönmeye başladı. Adaylık için ismi en çok anılanlar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın ismi öne çıkıyor.

16:54 Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı sertifika töreni yapıldı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) farklı ülkelerdeki kamu görevlisi, diplomat, gazeteci, subay, bürokrat, araştırmacı ve akademisyenlere yönelik düzenlenen Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) katılımcıları, 10 aylık eğitimin...

15:49 Yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler İstanbulluları bezdirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler, İstanbulluların çilesine çile katıyor.

15:26 Yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler İstanbulluları bezdirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler, İstanbulluların çilesine çile katıyor.

11:50 İstanbul Boğazında kaçak avcılık su altından görüntülendi İSTANBUL(İHA) Yasak olmasına rağmen tüp ile birlikte zıpkınla İstanbul Boğazı'nda kaçak avcılık yapan bir dalgıç su altından görüntülendi.

19:56 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugüne kadar, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugüne kadar, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Hedefimiz, 2035 yılına kadar Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina bırakmamak" "81 ilimizde 350 bin...

19:30 BAKAN KURUM : EYLÜL'DE YENİ BİR KONUT KAMPANYASI BAŞLATACAĞIZ - 2 BAKAN KURUM : EYLÜL'DE YENİ BİR KONUT KAMPANYASI BAŞLATACAĞIZ - 2 Gökhan DANACI - İSTANBUL DHA - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" dedi.

12:56 Bakan Kurum: Kira desteğini 1150 liradan 1500 liraya çıkarıyoruz (1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" dedi.

00:38 BEYKOZ'DA KÜÇÜKSU DERESİ TAŞTI; EV VE İŞYERLERİ SU ALTINDA KALDI - 3 Dün etkili olan sağanak yağışta Beykoz, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinden geçen derenin taşması sonucu Küçüksu Mahallesi'nde yaşananların yeni görüntüleri.

18:03 Garo Paylan: "Cumhurbaşkanı Yasal Statüsü Olmayan İbadethane Ziyaret Etti; Eşit Yurttaşlık Tanımlanmalı, Bütün Kimlikler, İnançlar Eşit Olmalı" HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul'da beş kişinin saldırısına uğrayan 21 yaşındaki zihinsel engelli Ermeni asıllı yurttaş Arlen Demirhan’la ilgili "Olayın üzerinden üç hafta geçmesine rağmen hala olayın etkin bir şekilde soruşturulmadığını düşünüyorum... Kuşkum o ki saldırganların kimliği nedeniyle olayın üstü örtülmeye çalışılıyor" dedi. Paylan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cemevi ziyaretine ilişkin de "Cumhurbaşkanı şu anda yasal bir statüsü olmayan bir ibadethaneye ziyarette bulundu. Derhal eşit yurttaşlık tanımlanmalı. Bütün kimlikler, inançlar eşit olmalı. Her kim ki burası benim ibadethanem diyorsa devlet buna saygı göstermeli ve eşitlik çerçevesinde buna bakmalı" diye konuştu.

16:23 Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4 Temmuz'da başlayan yaz okullarına yoğun ilgi MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu yaz ilk kez öğrencilere yönelik açtığı yaz okulları yoğun ilgi görüyor.

13:15 Üsküdar ve Beykoz'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi Üsküdar ve Beykoz'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı.

13:04 İMAMOĞLU: YOĞUN YAĞIŞA RAĞMEN SÜRECİ ÇOK AZ SORUNLA ATLATTIK İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu.

12:56 İETT OTOBÜSLERİNİ SU BASTI, YOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI İSTANBUL'da etkili olan yağmur yolları göle çeverirken Üsküdar'da İETT otobüsleri su altında kaldı.

10:17 İstanbul'da yağış trafikte yoğunluğa neden oldu İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

01:15 Kadıköy'de öldürülen Mihriban Arduç toprağa verildi Kadıköy'de sevgilisi tarafından öldürülen Mihriban Arduç'un cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazının ardından defnedilmek üzere Pendik Dolayoba Mezarlığı'na gönderildi.

19:28 Kadıköy'de öldürülen Elif Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı İstanbul Kadıköy'de işlettiği kafede silahla vurularak öldürülen 63 yaşındaki Elif Mihriban Arduç'un cenazesi toprağa verildi.

19:12 PİAR Araştırma'nın "En başarılı belediye başkanı kim?" anketinde CHP'li belediye zirvede çıktı PİAR Araştırma tarafından 30 büyükşehir ve merkez ilçelerinde yapılan ankette katılımcılara, "Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanı kim?' sorusu yöneltildi. Listede ilk sırayı İzmit Belediyesi'nin CHP'li başkanı Fatma Kaplan Hürriyet alırken, ikinci sırayı ise Keçiören Belediyesi'nin AK Partili başkanı Turgut Altınok aldı.

18:12 KADIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN MİHRİBAN ARDUÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kadıköy'de dün gece saatlerinde kafede silahla vurularak öldürülen Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı.

18:09 Kadıköy'de öldürülen Mihriban Arduç toprağa verildi Kadıköy'de sevgilisi tarafından öldürülen Mihriban Arduç'un cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazının ardından defnedilmek üzere Pendik Dolayoba Mezarlığı'na gönderildi.

18:04 Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki Helalleşme Buluşması'nda Dinlediği Şeref Yılmaz: "Helalleşme Karşılıklı Olur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul’da düzenlediği Helalleşme Buluşması’na katıldı. Programda konuşan Şeref Yılmaz, “‘Adalet Yürüyüşü’ deyip halka doğru bir adım attınız. Zora talip oldunuz. Milletin umut ışığı oldunuz. Bugün ‘helalleşme’ başlığı altında halka doğru bir adım daha attınız. Biz de size doğru iki adım atacağız. Helalleşme, elbette ki karşılıklı olur… Bu mağduriyeti vicdanınızda duymuş olmalısınız ki onlara ders verircesine helalleşmek için yola çıktınız. Bu ülkenin normalleşmesi için attığınız ve atacağınız her adımda arkanızda ve yanınızda olacağım” dedi.

17:20 İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, PİAR Araştırma tarafından 30 büyükşehir ve merkez ilçelerinde yapılan ankette en başarılı belediye başkanı seçildi.

13:23 Garo Paylan: Azınlıklara Yönelik Saldırılar İçin Çabanız Olacak Mı? HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Ermeni toplumu üyelerinden özel gereksinimi olan 21 yaşındaki Arlen Demirhan’ı darp eden faillerin hala yakalanmamasını TBMM gündemine taşıdı. Paylan, “Emniyet güçleri ve savcılık neden olayın üzerine gitmemektedir? Azınlıklara yönelik, nefret suçu olduğu düşünülen saldırıların üzerine daha etkin gidilmesi için bir çabanız olacak mıdır” diye sordu.

10:15 Üsküdar'da beton pompası 150 yıllık tarihi eve çarptı Üsküdar'da sokak içerisinde dönüş yapmaya çalışan beton pompası aracı, yol üzerindeki 150 yıllık tarihi eve çarptı.

19:02 Haftada 100 Kıyafet Giyiyorum! Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye'nin en genç festivali olan Üsküdar Fest, önceki akşam Harem etkinlik alanında Derya Uluğ konseriyle devam etti.

16:42 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KİTAP SAYISINI KISA SÜREDE 3 KAT ARTTIRARAK 70 MİLYONA ÇIKARDIK (1) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan "Kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını da kısa sürede 3 kat arttırarak 70 milyona çıkardık.

15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Nevmekan Sahil'i ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan Sahil'de öğrencilerle sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Nevmekan Sahil'i ziyaret ederek burada öğrencilerle sohbet etti.

15:11 İSTANBUL-MİMAR NİŞAN YAUBYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İKİZ Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'nin yapımında da yer alan Mimar Nişan Yaubyan 94 yaşında hayatını kaybetti.

14:46 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESTORASYONU TAMAMLANAN AYAZMA CAMİİ'Nİ İBARET AÇTI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'nde kıldı.

14:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'nin açılışında konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettikleri camilerle, ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdiklerini, çoğalttıklarını ve yaygınlaştırdıklarını belirterek "Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir...

13:40 CHP'nin "Bir Kapı Numarasında 40 Seçmen Var" Tespitine Nüfus Müdürlüğü'nden Açıklama: Aykırılık Tespit Edilirse Adres Kaydı Silinmektedir İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in seçmen kütükleriyle ilgili “2019 seçimlerinde Üsküdar'da bir kapı numarasında 40 seçmen olduğunu görünce gittik baktık. AK Parti'li meclis üyesinin evi çıktı” açıklamasına “Adres beyanı esnasında şüphe oluşması ya da aynı adreste ikamet eden diğer kişilerin itirazı halinde ise mülki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla inceleme yapılarak gerçeğe aykırılık tespit edilirse cezai yaptırım uygulanmakta ve adres kaydı silinmektedir” yanıtını verdi.

06:45 GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ağustos 2022 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'na katılacak.

21:22 Eren Bülbül vefatının 5. yılında Üsküdar'da anıldı Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 5. yıldönümünde Üsküdar Şehit Eren Bülbül Parkı'nda anıldı.

15:59 Altay: "Evet, Ysk'da Olmayan Bilgiler CHP'de Var. Töhmet Altında Bırakmıyoruz. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Evet. YSK’da olmayan bilgiler CHP’de var. Bunu söyler, söylemez İçişleri Bakanı da üç maddelik kamuoyuna bir açıklamada bulunmuş, ‘töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyin.’ Biz töhmet altında bırakmıyoruz. YSK, kendisine kanunla çizilmiş görevleri yapar. YSK tüm verileri otomatik aldığı için de hataların büyük çoğunluğunun sorumlusu İçişleri Bakanlığı’dır… Sen Türkiye'nin yarısını töhmet altında bıraktın. Özür dilenecek ise de sen dileyeceksin” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise “AKP bütün devlet gücüyle kendini tekrar iktidara taşımaya çalışıyor. AKP'nin ve MHP’nin sahip olduğu verilere, teknik çalışmalarla anlam kazandırılarak bu devlet gücüyle mücadele ediyoruz. Türkiye’de seçim güvenliğini parti devletinin insafına bırakacak değiliz” diye konuştu.

11:02 Yağmur Atacan'dan Eşine Şok Gönderme! Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti, yaz tatilini teknede geçiriyor. Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran çiftten Yağmur Atacan, eşine 'yaşlılık' göndermesinde bulundu. İşte detaylar...