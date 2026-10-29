Sinem Dedetaş\'a ev hapsi şartıyla tahliye

Sezgin Sezgin:

Sinem Dedetaş Hani suçluydu? Hani çalmıştı, götürmüştü? Ne oldu şimdi? Bir koltuk uğruna insanları boş iddialarla suçlayıp hapse atıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Troller, neredesiniz? Bu kadın hakkında günlerce yazıp çizdiniz, suçlu ilan ettiniz! Şimdi neden susuyorsunuz? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? İnsanların hayatlarıyla, onurlarıyla oynuyorsunuz. Ya suçsuzlarsa? Ya insanlar boş yere içeride yatıyorsa? Bunun hesabını kim verecek? Ayıptır ya, yeter artık! AKP gitmeden bu ülkeye huzur gelmez!