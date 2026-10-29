Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinem Dedetaş\'a ev hapsi şartıyla tahliye
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrolle tahliye kararı verildi. Dedetaş, önümüzdeki saatlerde yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunduğu Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilecek.

Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tahliye ve ev hapsi kararı verildi.

Avukatı Akın Atalay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." dedi.

Dedetaş, önümüzdeki saatlerde Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilecek.

Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

TEMMUZ AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Sinem Dedetaş, temmuz ayında gözaltına alınmıştı. Savcıya ifade veren Dedetaş, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Dedetaş'ın tutuklanmasına karar vermişti. Daha sonra ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Sinem DedetaşSinem DedetaşTekirdağEv hapsiCezaeviÜsküdarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Fonlardan vurgun yapanlar? Adalet? 21 3 Yanıtla
    4jdzqvwvb4 4jdzqvwvb4:
    fonlarda düşündüğün kişiler içeri girmeyecek kardeşi. boşuna bekleme 0 0
  • Sezgin Sezgin Sezgin Sezgin:
    Sinem Dedetaş Hani suçluydu? Hani çalmıştı, götürmüştü? Ne oldu şimdi? Bir koltuk uğruna insanları boş iddialarla suçlayıp hapse atıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Troller, neredesiniz? Bu kadın hakkında günlerce yazıp çizdiniz, suçlu ilan ettiniz! Şimdi neden susuyorsunuz? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? İnsanların hayatlarıyla, onurlarıyla oynuyorsunuz. Ya suçsuzlarsa? Ya insanlar boş yere içeride yatıyorsa? Bunun hesabını kim verecek? Ayıptır ya, yeter artık! AKP gitmeden bu ülkeye huzur gelmez! 19 4 Yanıtla
  • Casper Casper:
    Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz 14 4 Yanıtla
  • jwjvzym2fg jwjvzym2fg:
    Demek ki, vicdanlar kabul etmedi, NOKTA. 15 2 Yanıtla
  • erhanrifat7753 erhanrifat7753:
    Cumhuriyet bayramının en güzel haberi 12 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
İstanbul’da korku dolu anlar Gençler besmele çekip kaçtı İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı Nesli tehlike altında Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
13:10
Elazığ’da yürekleri ısıtan olay Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:36:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android