Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı - Son Dakika
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Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı

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Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
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İstanbul'daki ilçe belediyelerinde Yeni Parti'ye katılım devam ediyor. Kadıköy, Maltepe, Çatalca, Küçükçekmece, Bakırköy ve Büyükçekmece'nin ardından, görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

İstanbul'daki ilçe belediyelerinde Yeni Parti'ye geçişler sürüyor. Kadıköy, Maltepe, Çatalca, Küçükçekmece, Bakırköy ve Büyükçekmece'deki katılımların ardından, bir isim daha Yeni Parti'ye geçti.

AHMET ÖZER, YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan, söz konusu süreçte görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin Yeni Parti'ye geçtiğini duyurmuştu. 

İLK OLARAK KADIKÖY VE MALTEPE BELEDİYELERİ YENİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

İstanbul'da Yeni Parti'ye katılım ilk olarak Kadıköy Belediyesi ile yaşanmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı geçtiğimiz hafta Yeni Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de Yeni Parti'ye katılma kararı almıştı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • tugkantugkan63 tugkantugkan63:
    ilk seçimde dağılacak bir parti 14 22 Yanıtla
    bekir yapici bekir yapici:
    Dagilirmi bilmem ama MHP den fazla oy alacagina eminim. 16 7
    Mehmet DÜZ Mehmet DÜZ:
    Bence sizi dağıtacak. 9 8
    Kemal Aksakal Kemal Aksakal:
    ölüsü %30 alır göreceksiniz 9 7
    Ufuk BİR Ufuk BİR:
    O kadar akp propagandasına rağmen başa baş gider 6 7
    Gursel Gursel:
    cok beklersiniz bitti akp nin isi anavatan partisi gibi tisssddd 5 7
    Gursel Gursel:
    sizi yanci kilictaroglu bile kurtaramaz bu saat itibari ile 2 6
    Beşir Beşir:
    Yeni partiye geçtiğine göre daha tam temizlenmemiş Temiz olsaydı CHP'ye geçerdi 3 2
    Yılmaz TUTAL Yılmaz TUTAL:
    tugkan..... İlk seçimde sizi bitirecek kadro oluşuyor, korkunun ecele faydası yok, şekerim 2 2
    Serkan Çıvkın Serkan Çıvkın:
    senin canın öyle istiyor göreceksin kimler dağılacak 1 2
    TELAT KARABUGÜL TELAT KARABUGÜL:
    o senin istediğin şey,maalesef korkulu rüyalar görmeye devam. 0 0
  • M. Dünyasi M. Dünyasi:
    bütün bilmem neler bi çatıda toplanıyor resmen 8 8 Yanıtla
    bekir yapici bekir yapici:
    Kskanma sanada yer var. 4 4
    Yılmaz TUTAL Yılmaz TUTAL:
    m.dünyası, sizin çatı çökecek farkındasın değil mi 1 1
  • Fatih Fatih:
    şaka gibi parti 3 6 Yanıtla
  • Online Money Online Money:
    Deger mi hiç deger mi soyle Butun hirsizlar ayni parti de mi toplaniyor Fatma betul de katilsa hoş olur 1 1 Yanıtla
  • İhsan Kıraç İhsan Kıraç:
    Bende birtc vatandaşı olarak akpye katıldım 0 1 Yanıtla
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