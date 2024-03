Son Dakika Bakırköy Haberleri

14 Şub 14 Şub

Özgür Özel: "Bugün Herkes Sevdiğine Koşturuyor, Tayyip Bey de Bugün Mısır'a Gitmiş, Mısır'da Sisi'ye Koşturmuş"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün 14 Şubat, bugün Sevgililer Günü. Bugün herkes sevdiğine koşturuyor, Tayyip Bey de bugün Mısır’a gitmiş, Mısır’da Sisi’ye koşturmuş. Sevgililer Günü’nü orada kutluyor. Bakın Tayyip Beye, ‘Sisi ile barışacak mısın’ dendiğinde şöyle demişti: ‘Sisi ile beni çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Onunla aynı masaya oturmam. Ben demokratım. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki herkesi dışarı çıkardığımı görmem lazım. Ben uluslararası platformda şu anda darbeci Sisi’yi Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum, onu kabul etmiyorum. Aynı masada oturmadım, asla da oturmayacağım. Oturursam kendimi inkar ederim. Oturursam ben demokrat olamam. Oturursam ben insan olamam.’ Sevgililer Günü’nde gitti, Sisi ile kucaklaşıyor. Biz, devletlerarasında küslük olmayacağını, tepki gösterecekse göstermesini, arayı bir an önce düzeltmesini söylediğimizde bize, ‘Hain, darbeci, darbeci sever’ diyordu. Bugün darbeyi yapanla sarılmış, poz veriyor. Bugüne kadar söylediklerinin her birisini inkar edip doğru yola gelmiştir ancak Sevgililer Günü’nde Sisi’ye sarılmak da beyefendiye yakışır” dedi.