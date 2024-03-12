Son Dakika Bakırköy Haberleri

17 Kas 17 Kas

Özgür Özel: Chp, Önce Seçimleri Kazanıp Bu Devletin Başına Geçecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Kamuoyu araştırmalarıyla vatandaşın gönlünde olan başkanları tekrar aday göstereceğiz. Seçimden önce kimseye verilmiş belediye başkanlığı sözüm yok. Hiç kimseye kurultay odaklı verilmiş belediye başkanlığı sözüm yok. Şu anda kim belediye başkanı olacak, sizin gibi ben de bilmiyorum ama yöntemi biliyorum. Ölçme değerlendirme ile vatandaşın gönlünde seçildiğinden iyi yerlere gitmiş olanlar, göreve devam edecek. Kötüye gitmiş olanlar görevi devredecekler” dedi. Özel, “En doğru kararı vereceğiz. Milletin gönlünde olan bizim listemizde olacak. Ondan herkes emin olsun. Benim gönlümden geçen, 2023 bitmeden belediyelerimizin önemli miktarını açıklamak istiyoruz. 2024'te artık sahada çalışıyor olsunlar” diye konuştu. Özel, "Bundan sonra o derin yapı şunu bilsin. Enselerindeyiz. Bundan sonra onlar bizle değil, biz onlarla uğraşacağız. Onları bu devletin kökünden kazımak için -hani dediniz ya ‘Çok çalışıyorsunuz’- beni kırbaçladılar, iki kat çalışacağım. CHP, önce seçimleri kazanıp bu devletin başına geçecek. Sonra CHP, bu devleti gerçek bir hukuk devleti haline getirecek. Bu devlette, güvercin katillerine ve o katilin sırtını sıvazlayana, günü gelince serbest bırakana nefes aldırırsam namussuzum" dedi.