Son Dakika Bakırköy Haberleri

- 16:50 Bakırköy'de tır kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü tutuklandı
Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı. Tır sürücüsü, olayın meydana geldiği yolu daha önce de kullandığını ve sorunsuz geçtiğini belirtti.
- 16:36 Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
Bakırköy'de seyir halindeki tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda tır şoförü "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.
- 15:18 Bakırköy'de tır kazasında hayatını kaybedenlerin tır sürücüsü adliyeye sevk edildi
Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi. Tır sürücüsü, olayın meydana geldiği yolu daha önce de kullandığını ve sorunsuz geçtiğini belirtti.
- 14:45 Bakırköy'de TIR dehşeti! 4 kişinin can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bakırköy'de üst geçide çarpan bir TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişilik ailenin iftar yemeği için sosyal tesislere gittiği öğrenilirken kaza anı da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- 14:42 Bakırköy'de Tır Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakırköy'de meydana gelen tır kazasında üzerine devrilen otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri devam ediyor.
- 12:50 Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim
İstanbul Bakırköy'de dün akşam saatlerinde dorsesi devrilerek 4 kişinin ölümüne neden olan tırın şoförü Mehmet F. emniyetteki ifadesine, "Tabelalara dikkat etmedim. Çok pişmanım" diyerek kendini savundu.
- 09:28 4 kişinin öldüğü TIR kazasında 5 yıl önceki ayrıntı ortaya çıktı
Bakırköy'de meydana gelen kazada, otomobilin üzerine devrilen TIR'ın 2019 yılında da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı. Başka bir kazada ise, o sezon Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de aynı yerde TIR dorsesi devrilmiş ve yaralanmıştı.
- 11 Mar Tırın altında kalarak hayatını kaybeden ailenin iftara gittiği ortaya çıktı
İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpıp devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybeden otomobildeki 1'i çocuk 4 kişilik ailenin iftara gittiği ortaya çıktı.
- 11 Mar İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
- 08 Mar Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı
Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçuyla aranan M.Ü. ve kasten öldürme, uyuşturucu ticareti yapma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarıyla aranan S.U. yakalandı. Her iki şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- 07 Mar İstanbul'da seçmen sayısı 36 bin 455 kişi azaldı
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişinin sandık başına gideceği İstanbul'da, geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne göre 36 bin 455 kişi düştü. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi sandığa gidecek, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek. İstanbul'daki ilçelerin seçmen ve sandık sayıları da verilmiştir.
- 02 Mar DSP İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarına aday olduklarını açıkladı. Aksakal, partisinin görevinin küresel emperyalist sistemin elemanlarıyla mücadele etmek olduğunu belirtti.
- 28 Şub İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Gençlerle Halı Saha Maçı Yaptı
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ataşehir'deki Mehmet Rauf Lisesi Spor Kulübü'nde İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleriyle halı saha maçı yaptı. Kavuncu, sporun gençlerin uyuşturucu madde kullanımı ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, İstanbul'daki spor alanlarının artması gerektiğini belirtti. Ayrıca, ilçelerin belli spor dallarıyla anılmasını sağlayacak projeleri olduğunu ve İstanbul'un sporun başkenti olmasını hedeflediğini ifade etti.
- 17 Şub Memleket Partisi, İstanbul il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Memleket Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Berk Hacıgüzeller oldu. Parti Genel Başkanı Muharrem İnce, aday tanıtım toplantısında eğitim sistemi ve ekonomiyle ilgili eleştirilerde bulundu.
- 17 Şub İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: İşletmeciyi silahla yaraladılar
İstanbul Bahçelievler'de, Barış Boyun'un elebaşı olduğu organize suç örgütü üyeleri, bir tekel bayisinde işletmeciyi silahla yaraladı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Polis ekipleri, suç örgütünün 5 farklı olaya karıştığını belirledi.
- 15 Şub İBB, elektrikli scooter işletmeciliği için 34 bin 783 izin verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent sınırları içinde elektrikli scooter işletmeciliği yapmak isteyen firmalara 34 bin 783 elektrikli scooter için izin verildi. Toplantıda alınan kararla birlikte kentte işletilen e-scooter sayısı 27 bin 782'den 34 bin 783'e yükseltildi. İlçe bazında dağılım ise ayrıntılı olarak verildi.
- 15 Şub İstanbul Valiliği, İstanbul'daki okulların deprem raporunu açıkladı
İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen çalışmaya göre İstanbul'daki okulların depreme karşı yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporu açıklandı.
- 15 Şub İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna dair raporunu açıkladı
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
- 14 Şub Özgür Özel: "Bugün Herkes Sevdiğine Koşturuyor, Tayyip Bey de Bugün Mısır'a Gitmiş, Mısır'da Sisi'ye Koşturmuş"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün 14 Şubat, bugün Sevgililer Günü. Bugün herkes sevdiğine koşturuyor, Tayyip Bey de bugün Mısır’a gitmiş, Mısır’da Sisi’ye koşturmuş. Sevgililer Günü’nü orada kutluyor. Bakın Tayyip Beye, ‘Sisi ile barışacak mısın’ dendiğinde şöyle demişti: ‘Sisi ile beni çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Onunla aynı masaya oturmam. Ben demokratım. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki herkesi dışarı çıkardığımı görmem lazım. Ben uluslararası platformda şu anda darbeci Sisi’yi Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum, onu kabul etmiyorum. Aynı masada oturmadım, asla da oturmayacağım. Oturursam kendimi inkar ederim. Oturursam ben demokrat olamam. Oturursam ben insan olamam.’ Sevgililer Günü’nde gitti, Sisi ile kucaklaşıyor. Biz, devletlerarasında küslük olmayacağını, tepki gösterecekse göstermesini, arayı bir an önce düzeltmesini söylediğimizde bize, ‘Hain, darbeci, darbeci sever’ diyordu. Bugün darbeyi yapanla sarılmış, poz veriyor. Bugüne kadar söylediklerinin her birisini inkar edip doğru yola gelmiştir ancak Sevgililer Günü’nde Sisi’ye sarılmak da beyefendiye yakışır” dedi.
- 13 Şub CHP'NİN İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI
9 ilçede mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmemesi protestolara neden oldu Altan ÇİMEN - Burak KESKİNCİ - Emine DERYA - Erdi DEMİR / CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
- 13 Şub 9 ilçede mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmemesi protestolara neden oldu
CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında, 9 ilçede mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmemesi protesto edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşması sırasında protestolar nedeniyle sık sık kesintiye uğradı. Aday tanıtım toplantısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve ilçe başkanları da hazır bulundu.
- 13 Şub CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtıldı
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da 39 ilçe belediye başkan adayları Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Avcılar ve Sarıyer başta olmak üzere 9 ilçede mevcut başkanlar aday gösterilmedi.
- 13 Şub CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'da 39 ilçe belediye başkan adayını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir programda tanıttı. Avcılar ve Sarıyer başta olmak üzere 9 ilçede mevcut başkanlar aday gösterilmedi. Aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda partili katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması zaman zaman protestolar nedeniyle kesildi.
- 13 Şub CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'da 39 ilçe belediye başkan adayını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir programda tanıttı. Avcılar ve Sarıyer başta olmak üzere 9 ilçede mevcut başkanlar aday gösterilmedi. Aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda partili katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması zaman zaman protestolar nedeniyle kesildi.
- 13 Şub CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'da 39 ilçe belediye başkan adayını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir programda tanıttı. Avcılar ve Sarıyer başta olmak üzere 9 ilçede mevcut başkanlar aday gösterilmedi. Aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda partili katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması zaman zaman protestolar nedeniyle kesildi.
- 13 Şub CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısında Açıklandı
CHP İstanbul İlçe Adayları, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda alfabetik sıraya göre açıklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in konuşmalarının ardından 39 ilçenin adayları tek tek sahneye çağrıldı.
- 04 Şub 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Gönüllü eğitim neferleri psikososyal destek faaliyetleriyle depremzedelerin ellerinden tuttu
İstanbul'da görevli 2 bin 133 öğretmen, 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü gittikleri bölgede bir nebze de olsa yaraları sarmak için yürüttükleri psikososyal destek faaliyetleriyle depremzedelerin elinden tuttu.
- 28 Oca Anka Haber Ajansı'nın 28 Ocak 2024 Gündemi
ANKA HABER AJANSI’NIN 28 OCAK 2024 GÜNDEMİ
- 27 Oca Hakan Ural'ın ifadesi alındı
Oyuncu ve yorumcu Hakan Ural, yer aldığı programda bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan Ural, serbest bırakıldı.
- 23 Oca AK Parti İBB adayı Kurum'dan minibüsçülere müjde: 'Minibüsçülerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi meclisimizden geçirdik'
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Bakırköy Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği'ni ziyaret ederek minibüsçülere müjde verdi. Kurum, AK Parti olarak metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının artmasından dolayı boşa çıkan minibüsçülerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi meclisten geçirdiklerini söyledi.
- 21 Oca Erdoğan İstanbul İlçe Adaylarını Açıkladı... "Bu Güzel Şehir 5 Yıl Gibi Kısa Sürede Çeyrek Asırlık İrtifa Kaybı Yaşadı"
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da 37'si AKP'den ve 2'si MHP'den olmak üzere 39 ilçenin adaylarını açıkladı. Erdoğan, "Son 5 yılda yeniden o eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Tüm dünyanın gözbebeği olan bu güzel şehir 5 yıl gibi çok kısa sürede neredeyse çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı" dedi. Erdoğan ayrıca, "Rahmetli Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşmazdık ama siyasi birikimini takdir ederdik. Bay Kemal ile çok kavgamız oldu ama onun da kendine göre bir tarzı, üslubu ve misyonu vardı. CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı" diye konuştu.
- 20 Oca Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu
İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı belli oldu.
- 20 Oca Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
- 20 Oca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Adaylar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda tanıtıldı.
- 20 Oca AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir
AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösterirken, Bakırköy Belediye Başkan Adayı olarak Ali Talip Özdemir'i belirledi. Özdemir, siyasi kariyerinde Ereğli Belediye Başkanlığı, Konya Milletvekilliği, Çevre Bakanlığı ve Bakırköy Belediye Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. 2024 Mahalli İdari Seçimlerinde ise AK Parti tarafından Bakırköy İlçe Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.
- 20 Oca Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Üsküdar'da Hilmi Türkmen, Esenler'de Tevfik Göksu, Bayrampaşa'da İlknur Kovaç Bayraktar, Tuzla'da Şadi Yazıcı aday oldu. İşte tüm isimler...
- 20 Oca Dün gece hepsi arandı! İşte AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları
AK Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. İşte kulislere göre adaylığı tebliğ edilen İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları...
- 18 Oca Bayrampaşa'da Kız Arkadaşını Silahla Vuran Şüpheli Yakalandı
Bayrampaşa'da bir kişi, kız arkadaşını uzun namlulu silahla vurarak ağır yaraladı. Zanlı, polise verdiği ifadede olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini iddia etti. Yaralanan genç kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
- 18 Oca Yeniden Refah Partisi 56 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Yeniden Refah Partisi, 1 büyükşehir, 3 il ve 53 ilçe olmak üzere toplamda 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. Şarkıcı Davut Güloğlu da Düzce Belediye Başkan adayı oldu.
- 13 Oca Zafer Partisi İstanbul ve 17 ilçedeki belediye başkan adaylarını tanıttı
Zafer Partisi, İstanbul ve 17 ilçedeki belediye başkan adayları için tanıtım programı düzenledi. Programda partinin genel başkanı Ümit Özdağ da konuştu ve İstanbul'un önemine vurgu yaptı. Ayrıca, İstanbul'da mültecilere harcanacak hiçbir paranın olmayacağı sözü verildi. Adaylar da tanıtıldı.
- 13 Oca Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
Zafer Partisi, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını tanıttı. Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, tanıtım programını iptal eden AK Parti ve CHP'ye eleştirilerde bulundu. Özdağ, terörle mücadele için yapılması gerekenleri gündeme taşıyacaklarını belirtti. Ayrıca, Zafer Partisi İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını da açıkladı.
- 13 Oca Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
Zafer Partisi, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı. İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu. Toplantıda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, terörle mücadele için yapılması gerekenleri gündeme taşıyacaklarını belirtti. İstanbul Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkan Adayları da tanıtıldı.
- 13 Oca Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
Zafer Partisi, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı. İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu. Toplantıda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, terörle mücadele için yapılması gerekenleri gündeme taşıyacaklarını belirtti. İstanbul Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkan Adayları da tanıtıldı.
- 13 Oca Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
Zafer Partisi, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı. Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu.
- 06 Oca Mimar Sedat Yalçınkaya, CHP'den Bakırköy Belediye Başkan aday adayı oldu
Mimar Sedat Yalçınkaya, CHP'den Bakırköy Belediye Başkan aday adayı olduğunu duyurdu. Yalçınkaya, Bakırköy'ün afetlere karşı dirençli hale gelmesi, yaşayan tüm canlıların haklarının korunması ve modern bir görünüme kavuşması için yola çıktığını belirtti. Seçimleri kazanması halinde şeffaf, halkın denetimine açık bir belediyecilik anlayışı benimseyeceğini ve Bakırköy'e hak ettiği değeri kazandıracağını söyledi.
- 05 Oca İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
Suç örgütlerinden el konularak Emniyet'in kullanımına verilen lüks otomobiller İstanbul sokaklarında göreve başlarken, Sultanahmet Meydanı'nda kaydedilen görüntüler tartışma yarattı. Ferrari marka aracın hız limitlerini aşarak gösteri yaptığını iddia eden İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı Taner Saraç, "Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta. CİMER'e konuyla ilgili şikayette bulundum" dedi.
- 31 Ara İstanbul'daki Bizans dönemi sarnıçları parklara dönüşüyor
İstanbul'da Bizans döneminde su kaynaklarının yetersiz olduğu kente taşınan suyu depolamak için inşa edilen açık hava sarnıçları, şimdilerde İstanbulluların nefes alacağı parklara dönüşüyor. Bu sarnıçlar aynı zamanda spor ve sanat faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da bulunan dört sarnıçtan üçü Fatih'te, biri ise Bakırköy'de yer alıyor. Bu sarnıçlar tarihi dokularını koruyarak restore edilerek park olarak kullanılmaktadır.
- 29 Ara DOSYA HABER/İSTANBUL'UN ULAŞIM SORUNU - İstanbul'daki otopark sıkıntısı sürücüleri zor durumda bırakıyor
İstanbul genelinde hissedilen ve özellikle bazı semtlerde kangren haline dönüşmüş otopark sorunu megakentte sürücüleri zor durumda bırakırken, ölümle sonuçlanan tartışmalara da neden oluyor.
- 27 Ara İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 5 ilçeye yeni müdür atandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan ara atamalar sonucunda 5 ilçeye yeni müdürler atanmıştır. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Koray Şensoy İstanbul Anadolu Yakası İlçelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olurken, Hüseyin Güleç Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmiştir. Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun Avrupa Yakası İkinci Bölge İlçelerinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne ise Muhammet Ahmet Katipoğlu atanmıştır. Diğer görevlendirmelerde Barış Çukur Adalar İlçe Emniyet Müdürü, Aşkın Kılıçkeser Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, Necati Aktuğ Şahin ise Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca, ara atamalar kapsamında farklı şube müdürlüklerine de yeni görevlendirmeler yapılmıştır.
- 27 Ara İstanbul'da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan ara atamalar sonucunda Sarıyer, Adalar, Esenler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinin emniyet müdürleri değişti. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde de bazı görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
- 15 Ara Köpek Hırsızlığına Karışan Taksi Sürücüsü Yakalandı
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, markete giren bir kişinin kapı önüne bıraktığı evcil köpeği çalan taksi sürücüsü, polis ekipleri tarafından çalıntı köpekle birlikte yakalandı. Şüphelinin, 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle uzun süredir firari olarak arandığı ortaya çıktı.
- 15 Ara İstanbul'da markete giren sahibinin kapıda bıraktığı köpeği çalan taksici yakalandı
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin köpeğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelenerek köpeğin bir taksici tarafından araca bindirildiği tespit edildi. Şüpheli yakalandı ve köpek sahibine teslim edildi. Şüpheli, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için cezaevine gönderildi.
- 15 Ara Taksi Şoförü Çalıntı Köpek ile Yakalandı
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde markete giren bir kişinin kapı önüne bıraktığı evcil köpeği çalan taksi sürücüsü, polis ekipleri tarafından çalıntı köpekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin uzun süredir firari olduğu ve hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
- 17 Kas Özgür Özel: Chp, Önce Seçimleri Kazanıp Bu Devletin Başına Geçecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Kamuoyu araştırmalarıyla vatandaşın gönlünde olan başkanları tekrar aday göstereceğiz. Seçimden önce kimseye verilmiş belediye başkanlığı sözüm yok. Hiç kimseye kurultay odaklı verilmiş belediye başkanlığı sözüm yok. Şu anda kim belediye başkanı olacak, sizin gibi ben de bilmiyorum ama yöntemi biliyorum. Ölçme değerlendirme ile vatandaşın gönlünde seçildiğinden iyi yerlere gitmiş olanlar, göreve devam edecek. Kötüye gitmiş olanlar görevi devredecekler” dedi. Özel, “En doğru kararı vereceğiz. Milletin gönlünde olan bizim listemizde olacak. Ondan herkes emin olsun. Benim gönlümden geçen, 2023 bitmeden belediyelerimizin önemli miktarını açıklamak istiyoruz. 2024'te artık sahada çalışıyor olsunlar” diye konuştu. Özel, "Bundan sonra o derin yapı şunu bilsin. Enselerindeyiz. Bundan sonra onlar bizle değil, biz onlarla uğraşacağız. Onları bu devletin kökünden kazımak için -hani dediniz ya ‘Çok çalışıyorsunuz’- beni kırbaçladılar, iki kat çalışacağım. CHP, önce seçimleri kazanıp bu devletin başına geçecek. Sonra CHP, bu devleti gerçek bir hukuk devleti haline getirecek. Bu devlette, güvercin katillerine ve o katilin sırtını sıvazlayana, günü gelince serbest bırakana nefes aldırırsam namussuzum" dedi.
- 09 Kas Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den Meral Akşener'e yanıt
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalara cevap veren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar'daki trend gelişerek devam ediyor.
- 04 Kas CHP 38. Olağan Kurultayı... Özgür Özel: "Hiç Üstüme Alınmadım. CHP'de Hançer Yok, Hançerleyecek de Kimse Yok"
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda yaptığı adaylık konuşmasında; “Biraz önce sayın Genel Başkanımızın kullandığı bir ifade kapının önünde onlarca mikrofona, onlarca kameraya dönüştü. Diyorlar ki, 'Sayın Genel Başkan bir hançerden bahsetti, bu hançer konusu sizinle ilgili mi'… Vallahi hiç üstüme alınmadım, hiçbirimizin üstüne alınmadım. CHP'de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. Ama sayın Genel Başkanım, hani benim de şu kadarcık diyecek bir şey varsa en iyi siz bilirsiniz ki bizim ne partide ne partililerde hançer olmaz, ama bizim partide kılıç da olmaz” diye konuştu.
- 01 Kas İranlı Adam Kayınpederini ve Kayınvalidesini Öldürdü, Kızları Beraat Etti
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, İran uyruklu Mohammad Khodarahmi kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda sakladı. Mahkeme, Khodarahmi'yi iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, cinayete yardım ettikleri iddia edilen kızları beraat etti.
- 01 Kas Kayınvalidesi ve kayınpederini vahşice öldüren damat iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
İstanbul'da yaşanan olayda, İran uyruklu Mohammad Khodarahmi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda sakladı. Mahkeme, Khodarahmi'yi iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, cinayetten yargılanan maktüllerin kızları beraat etti.
- 01 Kas Esenyurt'ta Kayınvalidesi ve Kayınbabasını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
Esenyurt'ta kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp ardından parçalayan ve 3 ay derin dondurucuda saklayan Mohammad Khodarahmi ile maktüllerin kızlarının yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Khodarahmi'yi 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırırken, maktullerin kızlarının ise beraatine karar verdi.
- 14 Eki Bağcılar'da İETT Otobüsüne Saldırı Girişimi
Bağcılar'da yaşanan yol verme tartışması sonucunda İETT otobüsüne saldırıp lastiklerini kesmeye çalışan S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklama kararı çıkarıldı.
- 13 Eki İETT Otobüsüne Saldırı Girişimi Sonrası Şüpheli Tutuklandı
Bağcılar'da bir İETT otobüsüne saldırıp lastiklerini kesmeye çalışan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklama kararıyla aranmaya başlandı.
- 10 Eki Büyükçekmece'de polisi şehit eden şüpheli tutuklandı
Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i ihbar üzerine gittiği apartman dairesinde silahla ateş ederek şehit eden şüpheli tutuklandı.
- 09 Eki Bakırköy'de Alışveriş Poşetlerine Yardım Bahanesiyle Evine Giren Kadın Hırsız Yakalandı
Bakırköy'de bir kadının alışveriş poşetlerine yardım etme bahanesiyle evine giren ve cüzdanını çalan kadın hırsız, alışveriş yapınca yakalandı. Hırsızlık olayının ardından polis ekipleri, güvenlik kameralarından kadının kimlik bilgilerini tespit etti. Yakalanan kadın, 'Evden Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 02 Eki KHK ile ihraç edilen HDP'li öğretmen, PKK üyelerini saklamış
İstanbul ve Kırklareli'nde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların faaliyetleri deşifre oldu. KHK ile ihraç edilen öğretmen HDP İl Eş Sözcüsü Mesut Fırat'ın, dağdan gelen PKK üyelerini saklayıp yurt dışına çıkışlarını sağladığı kaydedildi.
- 29 Eyl Esenyurt'ta Kayınvalidesini ve Kayınpederini Öldüren Damata Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talebi
Esenyurt'ta kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğü iddia edilen damat ile eşi ve baldızının yargılandığı davada savcı, damat hakkında 2 kişiyi tasarlayarak kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanıkların avukatları ise beraatlerini istedi.
- 29 Eyl Esenyurt'ta Kayınvalidesini ve Kayınbabasını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi
Esenyurt'ta kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp ardından parçalayan ve 3 ay derin dondurucuda saklayan Mohammad Khodarahmi ile maktüllerin kızlarının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada açıklanan mütalaada sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
- 29 Eyl Esenyurt'ta Kayınpeder ve Kayınvalidesini Öldüren İranlıya İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi
Esenyurt'ta kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi hakkında mütalaa açıklandı. Khodarahmi'nin, 'İki kişiyi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
- 28 Eyl Büyükçekmece'de Yerel Seçimler Öncesi Adres Taşıma İddiasıyla Yargılanan Sanıkların Duruşması Devam Ediyor
Büyükçekmece'de yapılan yerel seçimler öncesinde bazı vatandaşların adreslerini bilgileri dışında uygun olmayan yerlere taşıdıkları iddiasıyla yargılanan 20 sanığın duruşması devam ediyor. Duruşmada müştekiler, adres beyan formundaki imzaların kendilerine ait olmadığını ve sanıkları tanımadıklarını ifade etti. Mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimallerini dikkate alarak adres değişikliği formunda isimleri olan kişilere davetiye çıkartılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
- 18 Eyl Esenyurt'ta özel güvenlik müdürünün ölümü davasında 6 sanığa hapis cezası
İstanbul Esenyurt'ta, özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın müdahili olduğu olay için gittiği polis merkezinde hayatını kaybetmesine ilişkin 12 polisin yargılandığı davada, 6 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına, 6 sanığın ise beraatine karar verildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katılırken, maktul Yıldırım'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.
- 25 Ağu 18 yaşından küçük çocuk direksiyona geçti, polis nöbet kulübesini böyle devirdi
Bakırköy'de dün akşam 18 yaşından küçük çocuk gezmek için geçtiği direksiyonda hakimiyeti kaybederek kaldırımda bulunan polis merkezi önündeki nöbetçi kulübesine çarptı. Olay sırasında polis güvenlik kulübesinin boş olduğu öğrenilirken yaşanan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada ölü veya yaralı olmazken, 18 yaşından küçük sürücü adliyeye sevk edildi.
- 25 Ağu İstanbul'da ilçe bazlı kentsel dönüşüm çalışmaları farklı aşamalarda sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıkarken, İstanbul'daki ilçe belediyeleri bu alandaki çalışmalarını farklı projelerle sürdürüyor.
- 22 Ağu Bahçelievler'de Sahte Evrakla Arsa Satışı Yapan Emlakçı Yakalandı
Bahçelievler'de sahte evraklarla Emine G.'ye ait 20 milyon liralık 2 arsayı satmaya çalışan emlakçı Uğur K., noterde görevlilerin evrakların sahte olduğunu farketmesiyle suçüstü yakalandı. Olayın ardından işbirliği yaptığı belirlenen diğer şüpheliler de gözaltına alındı. İki kişi tutuklanırken diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 15 Ağu Avrupa Yakası'nda taşınma hareketlerinde yüzde 17'lik düşüş
CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre bu yılın ilk yarısında İstanbul Avrupa Yakası'nda taşınma hareketleri geçen yıla göre yaklaşık beşte bir oranında azaldı.
- 16 Tem Tekirdağ'da Uzman Eller Projesi'ne başvuru yaparak projeden faydalanmaya hak kazanan girişimcilerle hibe sözleşmeleri imzalanıyor
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, 2023 yılında hibe almaya hak kazanan üreticilerle sözleşme imzalamaya devam ettiklerini belirtti. Tarım ve hayvancılığa katkı verecek her türlü projeye destek sağladıklarını aktaran Öcal, üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesini amaç edindiklerini kaydetti. Ayrıca, Marmaraereğlisi'nde ilçe müftüleri toplantısı yapıldı. Toplantıda il ve ilçelerde yapılan din hizmetleri ile idari konular görüşüldü. Bakırköy'e atanan ilçe müftüsü Muhammed Ali Özer'e plaket takdim edilen toplantı, ilçe müftülerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.
- 09 Tem İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla kent genelinde denetimler yapıldı. Denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin vizeleri, oturma izinleri ve resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıkları kontrol edildi. Dron destekli uygulamada tespit edilen 6 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Ayrıca, Maltepe Sahili'nde yapılan denetimlerde uyuşturucu madde konusunda aranması olan bir kişi de gözaltına alındı.
- 07 Tem İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi
İstanbul'un birçok ilçesinde İl Göç İdaresi koordinasyonunda düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı denetimler yapıldı. Denetimlere ilçe emniyet müdürlükleri, güven timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimlerde yabancı uyrukluların vize, oturma izni ve kayıt durumları kontrol edildi. Tespit edilen kaçak göçmenler gözaltına alındı ve İl Göç İdaresine teslim edildi.
- 06 Tem Taksim'de kaçak göçmen denetimi! Tek tek otobüse bindirdiler
Taksim Meydanı'nda düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen birçok göçmen yakalandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yabancı uyruklu şüphelilerin üst aramaları ve Genel Bilgi Taraması yapıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler polis merkezine götürülerek işlemleri başlatıldı. Polis ekipleri, düzensiz göçmenler üzerindeki denetimlerine devam edecek.
- 05 Tem İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Üsküdar, Küçükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy, Esenler, Kağıthane, Bahçelievler, Ümraniye ve Güngören ilçelerinde 20.00 - 23.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde toplu taşıma araçları, şahsi araçlar ve kişiler durdurularak kimlik ve evrak kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda 26 tur teknesi denetlendi, 1433 yabancı uyruklu şahsın kontrolleri yapıldı ve 353 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Esenler ve Kağıthane'de yapılan uygulamalarda kaçak veya eksik belgesi olan şahıslar, İstanbul Göçmen İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
- 05 Tem İstanbul'da yapılan denetimlerde 353 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla Üsküdar, Küçükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy, Esenler, Kağıthane, Bahçelievler, Ümraniye ve Güngören'de gerçekleştirilen denetimlerde 353 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 26 tur teknesi de incelendi. Ekipler, 1433 yabancı uyrukluyu kontrol etti ve yakalanan 353 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
- 12 Haz Özel güvenlik müdürünün ölümüne sebep olan polislerin yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı
İstanbul Esenyurt'ta özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın ölümüne sebep olan 12 polisin yargılandığı davada, savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların bilinçli taksirle ölüme neden oldukları ve cezalandırılmaları gerektiği belirtildi. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek taraf avukatlarına savunma hazırlama süresi verdi.