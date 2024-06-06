Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı

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Bakırköy'de bir köpeğe cinsel istismarda bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şenlikköy Mahallesinde meydana gelen olayda, çevredeki mahalleli tarafından beslenen bir köpeği, şüpheli bir kişi arsadaki ağaçlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu. Şüphelinin kimliği ve ikamet adresi kısa sürede tespit edildi. Kimliğinin P.T. olduğu belirlenen kişinin Küçükçekmece'de bir inşaatta bekçilik yaptığı belirlendi.

06.06.2024 13:05
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Bakırköy'de köpeğe cinsel istismarda bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliye vatandaşlar polis merkezi önünde tepki gösterdi. Şüphelinin köpekle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, Şenlikköy Mahallesinde boş arazideki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre çevredeki mahalleli tarafından beslenen bir köpeği, şüpheli bir kişi arsadaki ağaçlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu. Şüpheli daha sonra olay yerinden ayrıldı. Köpeğin bitkin olduğu fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği konuyla ilgili çalışma başlatırken, köpek Bakırköy Belediyesi Veteriner Hekimliği tarafından sağlık kontrolüne götürüldü.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Polis ekipleri titiz bir çalışma yaparak, olayın meydana geldiği alan ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği ve ikamet adresi kısa sürede tespit edildi. Kimliğinin P.T. olduğu belirlenen kişinin Küçükçekmece'de bir inşaatta bekçilik yaptığı belirlendi. Veteriner hekimlikte yapılan sağlık kontrolünde köpeğin bir çok kez cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Şüpheli P.T.'nin köpekle sokakta yürümesi güvenlik kamerasına yansırken çevredekilerin P.T.'yi polis merkezine gelerek teşhis ettiği öğrenildi. P.T., polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilirken bir grup hayvansever şüpheliyi protesto etti.

"KÖPEĞİMİZ KORUMA ALTINDA"

Olay ile ilgili konuşan mahalle sakini Özge Yağız, "Pazartesi günü bize ihbar geldi, boş alanda bir çırılçıplak vaziyette bir kişinin olduğu ve köpeği zorla ormana götürüp cinsel istismara maruz bırakıldığına dair bir iddia geldi. Bu kişiyi de ihbarlarla ve Türkiye'deki herkesin desteğiyle bulduk. Adliyeye sevk edilmek üzere kendisi yola çıkarıldı. Köpeğimiz şu anda koruma altında. İlk doktor bulgularında cinsel istismar doğrulandı. Köpeğin uzun süredir cinsel istismara uğradığı bilgisi geldi. Cerrahpaşa Fakültesi hastanesine gönderildi, oradan gelecek adli rapora ihtiyacımız var. Umarım kendisi tutuklu yargılanacak. 2012'de köpeğe cinsel istismar, çocuklara taciz, gasp gibi birçok suça karıştığını öğrendik. Buradan Türk adaletine sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyuralım. Bu kişi serbest bırakılmamalı. Eros'ta olduğu gibi bir durum daha yaşanmaması için" diye konuştu.

Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, İstanbul, Bakırköy, Hayvan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: bunları boynuna ipi gecirin iplerini ben çekiyim ibrete alem olsun 11 0 Yanıtla
  • cristianoronaldo: Hayvana da yapmazsın be dayı 0 0 Yanıtla
  • İsmail null: uyutun hadi köpekleri 0 0 Yanıtla

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