Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri - Son Dakika
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Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri

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Neler yapmış neler! Güllü\'nün kızı Tuğyan\'ın olay görüntüleri
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Neler yapmış neler! Güllü\'nün kızı Tuğyan\'ın olay görüntüleri
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Şarkıcı annesi "Güllü" lakaplı Gül Tut'u öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, hemşirelik yaptığı dönemde yoğun bakım hastalarına eziyet ettiği, temizlikçilere canlı hasta üzerinde kalp masajı yaptırdığı ve ölüm saatlerini değiştirdiği iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldı.

Yalova'da "Güllü" ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut'u öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Gülter'in, özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı dönemde hastalara eziyet ettiği iddia edildi.

Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri

SKANDAL GÖRÜNTÜLER TESLİM EDİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun başvurusu üzerine başlatıldığı öğrenildi. Eminoğlu'nun savcılığa teslim ettiği görüntülerde, Gülter'in yoğun bakım ünitesinde oynadığı anlar ile temizlik görevlilerine canlı hasta üzerinde kalp masajı eğitimi verdiği görüntüler yer aldı.

Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri

UYUTAN İĞNE VE ÖLÜM SAATİNDE SAHTECİLİK İDDİASI

Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu başvuru dosyasında yer alan iddialar skandalın boyutunu gözler önüne serdi. İddialara göre Gülter'in, görev yaptığı dönemde bazı hastalara uyumaları amacıyla usulsüz iğne yaptığı, temizlik personeline hastalar üzerinde tıbbi müdahale pratik ettirdiği ve yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerini evrakta farklı gösterdiği öne sürüldü.

Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan personelin uygulamalarına ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktıTuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
GüncelGüllüSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Bayrak Mustafa Bayrak:
    bu zamana kadar o bakım evinin müdürü nerdeymil ne yapmış..bu bayan kadar oranın sorumlularıda suçlu 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri - Son Dakika
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