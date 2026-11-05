Kefen gönderip 13-14 yerinden bıçakladığı eski eşini cezaevinden de tehdit ettiği öne sürüldü - Son Dakika
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Kefen gönderip 13-14 yerinden bıçakladığı eski eşini cezaevinden de tehdit ettiği öne sürüldü

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Kefen gönderip 13-14 yerinden bıçakladığı eski eşini cezaevinden de tehdit ettiği öne sürüldü
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Kefen gönderip 13-14 yerinden bıçakladığı eski eşini cezaevinden de tehdit ettiği öne sürüldü
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Adana'da 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, 10 yıl önce ayrıldığı eski eşinin kendisine önce kefen yolladığını, ardından 9 Ağustos'ta evine girerek bıçakladığını anlattı. 4 gün komada kalan ve sağ elini kullanamayan Katırcı, tutuklanan eski eşinin cezaevine görüşe giden torunu üzerinden kendisine yeniden ölüm mesajı ilettiğini iddia etti.

Adana'da 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından önce kefen gönderilerek, ardından "Sana mezar yeri aldım" denilerek tehdit edilen 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, 9 Ağustos 2026'da evine giren eski eşi Arif T. tarafından komşusunun yanında 13-14 yerinden bıçaklandı. 4 gün komada kaldıktan sonra hayata tutunan ancak sağ elinde güç kaybı ve vücudunda sürekli ağrılarla yaşamını sürdürmeye çalışan kadın, eski eşinin cezaevinden bu kez torunuyla tehdit mesajı gönderdiğini öne sürdü.

Kefen gönderip 13-14 yerinden bıçakladığı eski eşini cezaevinden de tehdit ettiği öne sürüldü

ÖNCE KEFEN GÖNDERDİ, SONRA BIÇAKLADI

İddiaya göre, 10 yıl önce boşandığı Ayşe Katırcı'yı tehdit etmeye başlayan Arif T. (56), önce eski eşine kefen gönderdi, ardından "Sana mezar yeri aldım" diyerek ölümle tehdit etti. Tehditlerin ardından 9 Ağustos 2026 tarihinde Katırcı'nın evine arka taraftan giren Arif T., kadını komşusunun yanında 13-14 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 4 gün komada kalan Katırcı, hayata tutunurken şüpheli eski koca ise yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 GÜN KOMADA KALDI, ELİNİ KULLANAMIYOR

Saldırının ardından sağ elinde güç kaybı yaşayan ve vücudundaki ağrılar nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte zorlanan Ayşe Katırcı, eski eşinin cezaevinden de kendisini tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

Yaşadığı süreci anlatan Katırcı, "Belki şu an nefes alıyorum ama yaşamıyorum. Yarım bir insan oldum. Hastane sürecinde zaten bin kere öldüm, hala da aynı şekildeyim. Sesimi önce duyurabilseydim bu duruma gelmeyecektim. 13-14 yerimden bıçakladı. Elimi kullanamıyorum, hiçbir yerimi kullanamıyorum. Sadece nefes alıyorum ama çektiğim acılardan nefes aldığıma bile sevinemiyorum" dedi.

CEZAEVİNDEN TORUNUYLA TEHDİT İDDİASI

Eski eşinin hala kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ileri süren Katırcı, torununun cezaevi ziyaretinde duyduğu sözleri kendisine aktardığını belirterek şöyle konuştu:

"Torunum cezaevine görüşe gittiğinde, 'Devlet bana bir iki yıl ceza verir, ben çıktığımda yarım kalan işimi tamamlayıp geri geleceğim' diye haber göndermiş. Yani beni öldürmeyi kafaya koymuş. Çocuklar sitem etmeye gittiklerinde de çocuk gelip bana 'Nene, seni öldürecekmiş' dedi. Şaşırdım kaldım." 

ADANA’DAN KAÇACAK MADDİ GÜCÜ YOK

Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Katırcı, maddi imkansızlıklar nedeniyle Adana'dan ayrılamadığını ifade ederek, "Yaşama şansım zaten yok, bunun bilincindeyim. Çıkış noktam da yok. Maddi durumum olmadığı için Adana'dan da kaçamıyorum, bir yere de gidemiyorum. Devletimizin vereceği cezaya güveniyorum. Tek isteğim, yaşattığı bu acıların karşılığında iyi bir ceza alması. Hala kadınların sesi olmak istiyorum. Haberlere baktığımda sürekli kadınların öldürüldüğünü görüyorum. Böyle kalsın istemiyorum" diye konuştu.

Kefen gönderip 13-14 yerinden bıçakladığı eski eşini cezaevinden de tehdit ettiği öne sürüldü
Kaynak: İHA
3. SayfaAğustosAdanaKadınSon Dakika

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