Son Dakika Adana Haberleri

- 20:05 Adana'da uyuşturucuya karşı basın açıklaması yapıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir grup, uyuşturucuya karşı basın açıklaması düzenledi.
- 17:36 Oyuncu Binnur Kaya'nın babasının cenazesi defnedildi
Dizi ve sinema oyuncusu Binnur Kaya'nın vefat eden babası Mustafa Kaya'nın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.
- 16:47 Oyuncu Binnur Kaya'nın babasının cenazesi Adana'da defnedildi
Dizi ve sinema oyuncusu Binnur Kaya'nın vefat eden babası Mustafa Kaya'nın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.
- 16:03 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Adana ASKİ AtatürkHakemler: Burhan İlhan, Kadir GirenteÇukurova Belediyesi Adana Demirspor: Levya, Rykhliuk, Cemre Nur Domaç, Hazal Selin Arifoğlu, Kharchenko, Duygu Düzceler (Pınar Atasever, Ceren Çağlar Baysal)Bolu Belediyespor: Dixon, Anisova, Cansu Aydınoğulları, Kodola, Ceren...
- 14:43 Yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve bir itfaiye erinin suni teneffüs yaptığı kedi, ekiplerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
- 10:17 Kediyi hayatta tutmak için zamanla yarıştılar
Kediyi hayatta tutmak için zamanla yarıştılar Adana'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kediyi hayatta tutmak isteyen itfaiye erleri, kalp masajı, suni teneffüs yapıp, kediye gaz maskesi taktı ancak kedi telef oldu Adana'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kediyi hayatta...
- 09:49 Adana'da 41 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 41 milyon kaçak makaron ele geçirildi Adana polisi 41 milyon 390 bin kaçak mekaron ele geçirdi.
- 08:27 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
- 04:20 Bakan Soylu: Belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün devlet bilgileriyle ve belgeleriyle beraber, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi dahil olmak üzere bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım" dedi.
- 18.11.2022 18 Kas 21:59 Adana'da sağanak yağış hayatı felç etti
Adana'da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirirken, bir alt geçit araç trafiğine kapatıldı.
- 18.11.2022 18 Kas 17:43 Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- 18.11.2022 18 Kas 16:57 Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,40 liradan satıldı.
- 18.11.2022 18 Kas 15:38 Elban: "Sporun insanın kişiliği üzerinde önemli ve olumlu etkileri var"
Adana Valisi Süleyman Elban, spor yapmanın insanın kişiliği üzerinde son derece önemli ve olumlu etkileri olduğunu söyledi.
- 18.11.2022 18 Kas 14:41 ABD Adana Konsolosluğu Uluslararası Eğitim Haftası'nı öğrencilerle kutladı
ABD Adana Konsolosluğu, Uluslararası Eğitim Haftası kapsamında resepsiyon düzenledi.
- 18.11.2022 18 Kas 13:58 Şehit Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 102. yılında Adana'da anıldı
Şehit Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 102. yılında Adana'da anıldı Saim Bey, Tufanbeyli'den Osmaniye'ye kadar bütün ilçelerin kurtuluşunda önemli rol oynamıştı Milli Mücadele kahramanlarımızdan, Feke Kaymakamı iken Osmaniye'de şehit olan Kozanlı Saim Bey, şehadetinin 102.
- 18.11.2022 18 Kas 13:51 Adana'da ağabeyini öldüren sanığa 20 yıl hapis
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren sanığa, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.
- 18.11.2022 18 Kas 13:42 Kaymakam Yılmaz: "Takipçi olacağım"
Adana'nın Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, vatandaşların taleplerinin ve mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması için takipçi olacağını söyledi.
- 18.11.2022 18 Kas 12:35 Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerin cenazesi Adana'ya getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın cenazesi, hava yoluyla getirildiği Adana'dan memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.
- 18.11.2022 18 Kas 11:55 Adana'da AFAD'dan deprem tatbikatı
Adana'da, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen deprem tatbikatı başladı.
- 18.11.2022 18 Kas 10:59 Adana'da FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan 3 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- 18.11.2022 18 Kas 10:03 Tabancayla öldürülen kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta tabancayla öldürülmüş halde bulunan kişinin arkadaşı, katil zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
- 18.11.2022 18 Kas 09:48 Sokakta öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Sokakta öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı çıktı Kız arkadaşına borç para vermek için araçtan inen arkadaşını geri döndüğünde karanlıkta başkası sanıp öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı Hasımları olduğunu söyleyen zanlının ifadesinde, "Çocuklarım olduğu için tutuklanmaktan...
- 18.11.2022 18 Kas 00:57 Adana'da tır ile otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde dinlenme tesisinden çıkan otomobile tır çarptı, otomobil sürücüsü yaralandı.
- 17.11.2022 17 Kas 20:35 PFDK, Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya 2 maç ceza verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda'ya 2 maç men cezası verdi.
- 17.11.2022 17 Kas 16:07 Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis
Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.
- 17.11.2022 17 Kas 14:35 Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 11,75 liradan satıldı.
- 17.11.2022 17 Kas 12:21 Adana'da 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa dava
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerinde çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
- 17.11.2022 17 Kas 10:57 Adana'da 9 eski öğretmenin FETÖ üyeliğinden 15'er yıla kadar hapsi istendi
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları belirtilen 9 eski öğretmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
- 17.11.2022 17 Kas 10:03 Adana'da 18 yıldır yetiştiriyor... Tek tek toplanan safranın gramı 60 TL'den satılıyor
Adana'da 18 yıldır yetiştiriyor.
- 17.11.2022 17 Kas 09:45 Adana'da gaspçı oldukları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Adana'da iki arkadaştan birinin cep telefonunu gasbettikleri, diğerine de marketten zorla alışveriş yaptırdıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı.
- 17.11.2022 17 Kas 09:43 Bıçak çekip telefonunu gasp ettiler, marketten zorla alışveriş yaptırdılar
Bıçak çekip telefonunu gasp ettiler, marketten zorla alışveriş yaptırdılarADANA Adana'da iki kişi, parkta yürüyüş yapan iki arkadaşın bıçak zoruyla önce telefonunu çaldı sonra markete götürüp zorla alışveriş yaptırdı.
- 17.11.2022 17 Kas 08:48 660 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 660 litre sahte içki ile 220 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
- 17.11.2022 17 Kas 00:58 Üvey annesine kezzap attığı öne sürülen gence kız kardeşleri sahip çıktı
Adana'da üvey annesinin üzerine kezzap döktüğü gerekçesiyle tutuklanan gencin kız kardeşleri, "Bilal, içinde ne olduğunu bilmediği şişeyi fırlattı, içinde kimyasal madde varmış.
- 16.11.2022 16 Kas 17:13 "Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansınca (ÇKA) Adana ve Mersin'deki genç girişimcilere yönelik "Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.
- 16.11.2022 16 Kas 16:01 Adana'da espor için seçilen 18 kişiye sertifika verildi
Adana'da espor alanında kariyer yapmak isteyenlere yönelik düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan 18 kişi, sertifika almaya hak kazandı.
- 16.11.2022 16 Kas 15:57 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Caner Çildir, Sadettin KıralTürk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Orthmann (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Buse Kayacan Sonsırma)Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Hazal Selin Uygur, Duygu...
- 16.11.2022 16 Kas 14:51 İstanbul'daki terör saldırısında "canlarını" yitiren aileden teröre lanet
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında eşi Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'i kaybeden, kendisi de yaralanan Mevlüdiye Meydan ile saldırıda yaralanan aynı aileden Yasin Meydan, terörü lanetledi.
- 16.11.2022 16 Kas 14:01 Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi bölgeler sorumlusu" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- 16.11.2022 16 Kas 14:01 İstanbul'daki terör saldırısında "canlarını" yitiren aileden teröre lanet
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında eşi Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'i kaybeden, kendisi de yaralanan Mevlüdiye Meydan ile saldırıda yaralanan aynı aileden Yasin Meydan, terörü lanetledi.
- 16.11.2022 16 Kas 13:41 Adana'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
- 16.11.2022 16 Kas 13:31 Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 11,50 liradan satıldı.
- 16.11.2022 16 Kas 12:39 ADIYAMAN'DA İKİ MAHALLEDE KUDUZ KARANTİNASI
ADIYAMAN'da, ölen bir kedide kuduz hastalığı tespit edilince iki mahalle karantinaya alındı.
- 16.11.2022 16 Kas 11:17 UMUT'UN HAYATINI HASTANE BAHÇESİNDE TANIŞTIĞI HEMŞİRE DEĞİŞTİRDİ
AKSARAY'da babası ve annesi ölünce üvey babası tarafından evden atılan ve hastane bahçesinde kalmaya başlayan yürüme engelli Umut Işık (41) burada tanıştığı hemşire Fatma Eroğlu'nun desteğiyle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait Umut Evi'ne yerleştirildi.
- 16.11.2022 16 Kas 10:36 Adana'da portakal hasadı başladı, bahçede kilosu 10-12 lira
Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Adana'da portakal hasadı başladı.
- 16.11.2022 16 Kas 10:21 Adana'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 9 sanığa dava açıldı
Adana'da pompalı tüfekle 1 kişinin öldürülmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 4'ü tutuklu 9 sanık hakkında müebbet ve 6'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
- 16.11.2022 16 Kas 10:10 Üvey annesine kezzap attığı öne sürülen gence, kız kardeşleri sahip çıktı
Üvey annesine kezzap attığı öne sürülen gence, kız kardeşleri sahip çıktı Adana'da üvey annesinin üzerine kezzap döktüğü gerekçesiyle tutuklanan gencin, kız kardeşleri, "Bilal, içinde ne olduğunu bilmediği şişeyi fırlattı, içinde kimyasal madde varmış.
- 16.11.2022 16 Kas 09:58 Adana polisi ve milli eğitim, gençlere aşçılık eğitimi verdi
Adana'da gençleri terör örgütlerinden, uyuşturucudan ve çetelerden uzak tutmak adına İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla, "Sevgiyle Büyüyoruz Projesi" çerçevesinde 'Aşçı Çıraklığı Kursu' düzenlendi.
- 16.11.2022 16 Kas 09:55 Fuhşun şifresi: "Karpuz tarlasında bekliyorum"
Adana'da, VİP hizmet veren 2 farklı fuhuş şebekesi şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çökertildi.