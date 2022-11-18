Son Dakika Adana Haberleri

17:36 Oyuncu Binnur Kaya'nın babasının cenazesi defnedildi Dizi ve sinema oyuncusu Binnur Kaya'nın vefat eden babası Mustafa Kaya'nın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

16:47 Oyuncu Binnur Kaya'nın babasının cenazesi Adana'da defnedildi Dizi ve sinema oyuncusu Binnur Kaya'nın vefat eden babası Mustafa Kaya'nın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

16:03 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Salon: Adana ASKİ AtatürkHakemler: Burhan İlhan, Kadir GirenteÇukurova Belediyesi Adana Demirspor: Levya, Rykhliuk, Cemre Nur Domaç, Hazal Selin Arifoğlu, Kharchenko, Duygu Düzceler (Pınar Atasever, Ceren Çağlar Baysal)Bolu Belediyespor: Dixon, Anisova, Cansu Aydınoğulları, Kodola, Ceren...

14:43 Yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve bir itfaiye erinin suni teneffüs yaptığı kedi, ekiplerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

10:17 Kediyi hayatta tutmak için zamanla yarıştılar Kediyi hayatta tutmak için zamanla yarıştılar Adana'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kediyi hayatta tutmak isteyen itfaiye erleri, kalp masajı, suni teneffüs yapıp, kediye gaz maskesi taktı ancak kedi telef oldu Adana'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kediyi hayatta...

09:49 Adana'da 41 milyon kaçak makaron ele geçirildi Adana'da 41 milyon kaçak makaron ele geçirildi Adana polisi 41 milyon 390 bin kaçak mekaron ele geçirdi.

08:27 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

04:20 Bakan Soylu: Belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün devlet bilgileriyle ve belgeleriyle beraber, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi dahil olmak üzere bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım" dedi.

21:59 Adana'da sağanak yağış hayatı felç etti Adana'da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirirken, bir alt geçit araç trafiğine kapatıldı.

17:43 Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16:57 Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,40 liradan satıldı.

15:38 Elban: "Sporun insanın kişiliği üzerinde önemli ve olumlu etkileri var" Adana Valisi Süleyman Elban, spor yapmanın insanın kişiliği üzerinde son derece önemli ve olumlu etkileri olduğunu söyledi.

13:58 Şehit Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 102. yılında Adana'da anıldı Şehit Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 102. yılında Adana'da anıldı Saim Bey, Tufanbeyli'den Osmaniye'ye kadar bütün ilçelerin kurtuluşunda önemli rol oynamıştı Milli Mücadele kahramanlarımızdan, Feke Kaymakamı iken Osmaniye'de şehit olan Kozanlı Saim Bey, şehadetinin 102.

13:51 Adana'da ağabeyini öldüren sanığa 20 yıl hapis Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren sanığa, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

13:42 Kaymakam Yılmaz: "Takipçi olacağım" Adana'nın Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, vatandaşların taleplerinin ve mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması için takipçi olacağını söyledi.

12:35 Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerin cenazesi Adana'ya getirildi Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın cenazesi, hava yoluyla getirildiği Adana'dan memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

11:55 Adana'da AFAD'dan deprem tatbikatı Adana'da, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen deprem tatbikatı başladı.

10:03 Tabancayla öldürülen kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta tabancayla öldürülmüş halde bulunan kişinin arkadaşı, katil zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

09:48 Sokakta öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı çıktı Sokakta öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı çıktı Kız arkadaşına borç para vermek için araçtan inen arkadaşını geri döndüğünde karanlıkta başkası sanıp öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı Hasımları olduğunu söyleyen zanlının ifadesinde, "Çocuklarım olduğu için tutuklanmaktan...

20:35 PFDK, Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya 2 maç ceza verdi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda'ya 2 maç men cezası verdi.

16:07 Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

14:35 Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 11,75 liradan satıldı.

12:21 Adana'da 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa dava Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerinde çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

10:57 Adana'da 9 eski öğretmenin FETÖ üyeliğinden 15'er yıla kadar hapsi istendi Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları belirtilen 9 eski öğretmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

09:45 Adana'da gaspçı oldukları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı Adana'da iki arkadaştan birinin cep telefonunu gasbettikleri, diğerine de marketten zorla alışveriş yaptırdıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı.

09:43 Bıçak çekip telefonunu gasp ettiler, marketten zorla alışveriş yaptırdılar Bıçak çekip telefonunu gasp ettiler, marketten zorla alışveriş yaptırdılarADANA Adana'da iki kişi, parkta yürüyüş yapan iki arkadaşın bıçak zoruyla önce telefonunu çaldı sonra markete götürüp zorla alışveriş yaptırdı.

08:48 660 litre sahte içki ele geçirildi Adana'da 660 litre sahte içki ile 220 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

00:58 Üvey annesine kezzap attığı öne sürülen gence kız kardeşleri sahip çıktı Adana'da üvey annesinin üzerine kezzap döktüğü gerekçesiyle tutuklanan gencin kız kardeşleri, "Bilal, içinde ne olduğunu bilmediği şişeyi fırlattı, içinde kimyasal madde varmış.

17:13 "Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansınca (ÇKA) Adana ve Mersin'deki genç girişimcilere yönelik "Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

16:01 Adana'da espor için seçilen 18 kişiye sertifika verildi Adana'da espor alanında kariyer yapmak isteyenlere yönelik düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan 18 kişi, sertifika almaya hak kazandı.

15:57 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Caner Çildir, Sadettin KıralTürk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Orthmann (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Buse Kayacan Sonsırma)Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Hazal Selin Uygur, Duygu...

14:51 İstanbul'daki terör saldırısında "canlarını" yitiren aileden teröre lanet İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında eşi Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'i kaybeden, kendisi de yaralanan Mevlüdiye Meydan ile saldırıda yaralanan aynı aileden Yasin Meydan, terörü lanetledi.

14:01 Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi bölgeler sorumlusu" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14:01 İstanbul'daki terör saldırısında "canlarını" yitiren aileden teröre lanet İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında eşi Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'i kaybeden, kendisi de yaralanan Mevlüdiye Meydan ile saldırıda yaralanan aynı aileden Yasin Meydan, terörü lanetledi.

13:41 Adana'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı Adana'nın Feke ilçesinde saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

13:31 Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 11,50 liradan satıldı.

12:39 ADIYAMAN'DA İKİ MAHALLEDE KUDUZ KARANTİNASI ADIYAMAN'da, ölen bir kedide kuduz hastalığı tespit edilince iki mahalle karantinaya alındı.

11:17 UMUT'UN HAYATINI HASTANE BAHÇESİNDE TANIŞTIĞI HEMŞİRE DEĞİŞTİRDİ AKSARAY'da babası ve annesi ölünce üvey babası tarafından evden atılan ve hastane bahçesinde kalmaya başlayan yürüme engelli Umut Işık (41) burada tanıştığı hemşire Fatma Eroğlu'nun desteğiyle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait Umut Evi'ne yerleştirildi.

10:21 Adana'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 9 sanığa dava açıldı Adana'da pompalı tüfekle 1 kişinin öldürülmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 4'ü tutuklu 9 sanık hakkında müebbet ve 6'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

10:10 Üvey annesine kezzap attığı öne sürülen gence, kız kardeşleri sahip çıktı Üvey annesine kezzap attığı öne sürülen gence, kız kardeşleri sahip çıktı Adana'da üvey annesinin üzerine kezzap döktüğü gerekçesiyle tutuklanan gencin, kız kardeşleri, "Bilal, içinde ne olduğunu bilmediği şişeyi fırlattı, içinde kimyasal madde varmış.

09:58 Adana polisi ve milli eğitim, gençlere aşçılık eğitimi verdi Adana'da gençleri terör örgütlerinden, uyuşturucudan ve çetelerden uzak tutmak adına İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla, "Sevgiyle Büyüyoruz Projesi" çerçevesinde 'Aşçı Çıraklığı Kursu' düzenlendi.