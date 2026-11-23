Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de babasına ait iş yerinde uğradığı silahlı saldırının ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Musaoğlu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Musaoğlu'nun tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Hastanede bekleyen çocuğun ailesi, doktorlardan iyi haber almayı umut ediyor.

Anne Nursel Musaoğlu (45), gazetecilere, oğlunun 35 gündür yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Oğlunun futbolcu olma hayali kurduğunu dile getiren Musaoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim ve doktorların elinden bir şey gelmiyor, sadece 'dua edin' diyorlar. Nurmuhammed Galatasaraylıydı, futbolcu olacaktı. Tek hayali oydu, kaç senedir kulübe gidiyordu. Bu hayali yarıda kaldı. Lütfen yardım ve dua edin, Muhammed'im gözünü açsın, hayalleri gerçek olsun."

Baba Ercüment Musaoğlu (47) da olayın ardından yabancı numaralardan arayan ve mesaj atan kişiler tarafından tehdit edildiklerini anlattı.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde babasının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Nurmuhammed Musaoğlu ağır yaralanmış, olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı A.E. (17) tutuklanmıştı.