Sabah namazı sonrası cemaate verdiği vaaz olay olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir imamın sabah namazının ardından cemaate verdiği vaazda kullandığı ifadeler dikkat çekti. Türkiye'deki ekonomik ve toplumsal gelişmelere gönderme yapan imamın görüntüsü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.
Sabah namazı sonrası cemaate seslenen imam, ülkedeki fon soruşturmalarına ve usulsüzlük iddialarına değinerek, "Bu kadar foncunun ve usulsüzlüğün içinde hâlâ ekmek bulabiliyorsak Allah bize merhamet ediyordur" ifadelerini kullandı.
Okurların en beğendiği yorum
“Doğru söylemiş daha ne desin domuz eti yemedeki hassasiyet kul hakkı yemede yok maalesef başörtüsü takan da çaldı sünnet sakal bırakanda hırsız çıktı”Tüm yorumlar (15)
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (15)