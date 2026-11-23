Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bu kez beslenme alışkanlığıyla dikkat çekti. Müzik yapımcısı eşi Benny Blanco'nun anlattıkları, ünlü yıldızın turşuya olan düşkünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Blanco'nun aktardığına göre Gomez, her gün bir kavanoz turşu yiyor. Ünlü şarkıcının vazgeçemediği bu lezzetin hayatında oldukça özel bir yeri olduğu öğrenildi.

EŞİ HER GÜN NE YEDİĞİNİ ANLATTI

Jennifer Lopez ile yaptığı sohbet sırasında eşinin beslenme alışkanlıklarından söz ettiği aktarılan Benny Blanco, Gomez'in turşudan vazgeçemediğini anlattı. Blanco'nun açıklamasına göre ünlü şarkıcı, bu yiyeceği neredeyse her gün tüketiyor.

Gomez'in turşu sevgisi ise yeni değil. Ünlü yıldız, daha önce katıldığı programlarda da turşunun en sevdiği yiyeceklerden biri olduğunu dile getirmişti.

TURŞU SEVGİSİ ÇOCUKLUĞUNA DAYANIYOR

Selena Gomez'in turşuya olan ilgisinin çocukluğunu geçirdiği ABD'nin Teksas eyaletine dayandığı biliniyor. Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamalarda farklı turşu çeşitlerini sevdiğini ve özellikle sinemada patlamış mısırla birlikte turşu yemekten hoşlandığını anlatmıştı.

Gomez'in bu alışkanlığı, eşi Benny Blanco'nun kendisine hazırladığı sürprizlere de yansıdı.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE BİLE TURŞU HEDİYE ETTİ

Benny Blanco, 2024 yılında Sevgililer Günü için Gomez'e alışılmışın dışında bir sürpriz hazırlamıştı. Şarkıcının Teksas'tan gelen favori turşularını temin eden Blanco, bunları kızartarak sevgilisine özel bir atıştırmalık yapmıştı.

Gomez'in turşuya olan ilgisi yalnızca bu yiyeceği tek başına tüketmekle de sınırlı değil. Ünlü şarkıcı, daha önce turşu ile patlamış mısırı bir arada yemeyi sevdiğini de açıklamıştı.