"Kiralık Aşk" dizisinde canlandırdığı Koriş karakteriyle tanınan Onur Büyüktopçu, Ceren Akdağ'ın sunduğu "Sana Ne Bana Ne" programına konuk oldu. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, zayıflama sürecinin bilinmeyenlerini anlattı. Daha önce kilo kaybını diyet ve spora bağlayan Büyüktopçu, aslında zayıflama iğnesi kullandığını açıkladı.

"İLK BAŞTA UTANDIM"

Toplam 28 kilo verdiğini belirten oyuncu, başlangıçta zayıflama iğnesi kullandığını gizlediğini söyledi. Büyüktopçu, gerçeği açıklamamasının nedenini ise bu yöntemi başkalarına öneriyormuş gibi görünmek istememesiyle açıkladı.

DİĞER ÜNLÜLERE DE GÖNDERME YAPTI

Zayıflama iğnesi kullandıkları halde kilo kayıplarını yalnızca diyet ve spora bağlayan ünlüleri eleştiren Büyüktopçu, "Kimlerin kullandığını ve kimlerin kullanmadığını gerçekten biliyorum" ifadelerini kullandı.

DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANMIŞ

Zayıflama iğnesini doktor kontrolünde kullandığını belirten oyuncu, tedavi öncesinde gerekli tahlillerin yapıldığını anlattı. Büyüktopçu, bir arkadaşının kontrolsüz kullanımın ardından bilincini kaybettiğini de söyleyerek doktor gözetiminin önemine dikkat çekti.