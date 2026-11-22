Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tarihi Orhan Camii çevresinde araç parkı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişiyi darbedip tehdit ettiği anlar cep telefonuyla görüntülenen F.K. gözaltına alındı.

Olay, 21 Kasım Cumartesi günü sabah namazı saatlerinde Orhan Mahallesi'ndeki tarihi Orhan Camii çevresinde meydana geldi. Camiye gelen bazı kişilerin araçlarını dar sokağa park etmesi nedeniyle yol kapandı. İşe gitmek üzere evinden çıkan F.K. aracının önünün kapanmasına tepki gösterince cemaatten bir kişiyle arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., diğer kişinin boğazını sıkarak, iddiaya göre "Haftaya bu camiye gelme, vururum" dedi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay kısa sürede sonlandı. Olay bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin ardından polis ekipleri F.K.'nin kimliğini tespit edip gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.