Son Dakika Kocaeli Haberleri

- 01:28 KOCAELİ Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılarKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde tarihi eserleri 3 milyon dolara satmaya çalışan kişiler jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
- Dün 23:55 Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 263 kişiye para cezası
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 263 kişiye para cezası verildi.
- Dün 22:39 Kaleye geçen stoper Erdin: "Kalecilik çok zormuş"
3. Lig 1. Grup mücadelesinde Belediye Derincespor karşısında korona virüs vakaları nedeniyle takımının kalesini koruyan ve 4 gol yiyen Antalya Kemersporlu stoper Erdin Üzer, kaleciliğin çok zor olduğunu söyledi.
- Dün 21:01 Sokağa çıkma kısıtlaması
Kocaeli, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü.
- Dün 16:53 8 yaşındaki kuzenine cinsel istismardan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 8 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunan Şafak B. (19), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- Dün 16:25 Düzce'de ihracat azaldı, ithalat arttı
Düzce ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 27,6 azalırken ithalat ise yüzde 18,7 arttı.
- Dün 15:38 Örnek davranış! Korona testi pozitif çıkmasına rağmen sokağa çıkan kardeşini ihbar etti
Kocaeli'de Ferhat Akbulut isimli vatandaş, koronavirüse yakalanmasına rağmen karantinayı ihlal ederek sokağa çıkan kardeşini polise ihbar etti. Kardeşine kesilen 3 bin 150 TL para cezasını kendisinin ödeyeceğini belirten Akbulut, kural dışı hareketlerin affedilmemesi gerektiğini ifade etti.
- Dün 15:32 DHA YURT BÜLTENİ - 11
POLİS MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMA'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada (2)Antalya'da, ailesiyle birlikte seyir halindeyken polis olduğunu söyleyerek trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Süleyman Müdüroğlu'nu darbeden kişinin, Ü.T.
- Dün 15:18 Kocaeli'nin 5 ilçesinde 20 iş yerini soyan 4 şüpheli yakalandı
KOCAELİ'nin 5 ilçesindeki 20 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
- Dün 15:14 3. Lig: Belediye Derincespor: 4 Antalya Kemerspor: 1
1 mağlup etti.
- Dün 14:45 Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimleri sürüyor
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.
- Dün 14:24 Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara evde kolay abonelik hizmeti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların abonelik işlemlerini evden gerçekleştirebileceğini duyurdu.
- Dün 13:55 Kocaeli'nde Kovid-19 ile mücadele çalışmaları değerlendirildi
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte zafiyet oluşacak bir durum bulunmadığını, mevcut kapasiteyle ihtiyacın karşılanabildiğini bildirdi.
- Dün 13:49 Son dakika haber... Vatandaşlar yeni alınan Kovid-19 tedbir kararlarından memnun
Bir son dakika haberine göre Sakarya kent merkezinden detaylar Sakarya'da yaşayan Sibel Aslan ve Doğukan Demir ile röportaj Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'nde vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan...
- Dün 13:36 Körfez'de spor salonu ve gençlik merkezi için imzalar atıldı
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, son meclis toplantısında spor salonu ve gençlik merkezi için imzaların atıldığını söyledi.
- Dün 13:31 Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
- Dün 13:29 Son dakika haber | Ford Otosan, "Batarya Montaj Fabrikası" kurmak için çalışmalara başladı
Gelen son dakika haberlerine göre Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Ford Otosan olarak, Kocaeli Fabrikalarımızdaki elektrikli araç üretim ve yatırım çalışmalarımızı şimdi de 'Batarya Montaj Fabrikası' ile bir adım öteye taşıyoruz.
- Dün 13:22 Siparişlere yetişmeye çalışan restoranlar motorlu kurye bulmakta güçlük çekiyor
- Siparişlere yetişmeye çalışan restoranlar motorlu kurye bulmakta güçlük çekiyor Paket servise dönen restoranlarda iki katına çıkan motorlu kurye sayıları yetersiz kalıyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında paket servise dönmeleri sonrasında motorlu kurye sayılarını...
- Dün 13:19 Kasımda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 698 milyon 269 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
- Dün 13:11 Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 214 kişiye para cezası
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 214 kişiye para cezası verildi.
- Dün 13:11 Marmara Depremi'nin "merkez üssü"nde hasarlı binalar yıkılıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te metruk haldeki orta ve ağır hasarlı yapıların yıkımına başladı.
- Dün 13:05 Dünya gençleri bilim ve sanat için Buca'da yarışacak
Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yurt içi ve yurt dışından bilim, sanat ve teknolojiye meraklı gençleri BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarında bir araya getirmeye hazırlanıyor.
- Dün 12:52 Çayırova Belediyesi Aralık meclisinde gündem maddeleri görüşüldü
Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında toplanan Çayırova Belediyesi Aralık ayı meclisinde gündem maddeleri görüşüldü.
- Dün 12:44 Teknolojiyi geliştirecek yeni yetenekler ödüllendirildi
Bilgievleri tarafından Kocaeli genelindeki 4. sınıf öğrencileri için bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması'nda kazananlar ödüllerine kavuştu.
- Dün 12:37 Kartepe'de dezenfeksiyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor
Kartepe Belediyesi ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde kamusal alanları ve halkın yoğun kullandığı alanları dezenfekte etmeye devam ediyor.
- Dün 12:34 "HES kodu asistanları" görev başında
UlaşımPark, 1 Aralık itibarıyla başlayan HES kodu uygulaması nedeniyle HES kodlarını Kocaeli Kartlarına tanımlayacak personel görevlendirdi.
- Dün 12:32 Gebze'de hafa sonu kurulacak semt pazarlarının tarihi değiştirildi
Hata sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Gebze'de Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu, Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik yapıldı.
- Dün 12:31 Başiskele, Kirazlıbahçe Caddesi baştan aşağıya yenileniyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yeniköy'de asfaltlama çalışmaları sürdürüyor.
- Dün 12:21 TİM Başkanı Gülle: "Kasım ayı ihracatımız 16 milyar doları aştı"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Küresel talep daralmasına rağmen ihracattaki başarımız sürüyor.
- Dün 11:42 Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanları, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaya ilaç götürdüğü sırada yakınının saldırısına uğradı.
- Dün 11:39 'Emre Aşık'ı öldürtmek için kanlı ete ateş ettirdi'
ESKİ milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık tarafından öldürülmek istendiği iddiasıyla açılan dava Düzce'de görülecek.
- Dün 11:36 Trendyol tedarikçilerinden Türkiye'nin dört yanına 60 milyon ürün
Trendyol tedarikçileri, kasım ayında Türkiye'nin dört bir yanına 60 milyon ürün satışı gerçekleştirdi.
- Dün 11:11 Kadın girişimcinin zeytinyağında ihracat başarısı
Kocaeli'de oturan 50 yaşındaki Irmak Eraslan, her yıl 6 aylığına geldiği memleketi Kilis'te ektiği zeytin ağaçlarından ürettiği organik zeytinyağını Fransa'ya ihraç etmeyi başardı.
- Dün 11:01 KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu işin şakası yok, tedbirlere harfiyen uyalım"
Kocaeli'nde evinde ilaç tedavisiyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, vatandaşları tedbirlere uymaya çağırdı.
- Dün 10:44 Son dakika haberi: Emekli polis memuru koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri... KOCAELİ'de emekli polis memuru Bülent Aytar (59), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- Dün 10:26 Körfez Belediyesi'nden esnafa 1000 TL yardım
Körfez Belediye Meclisinde korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan ve faaliyetleri kısıtlanan esnafa destek olmak amacıyla 1000'er TL ayni yardım yapılması kararlaştırıldı.
- Dün 10:24 Kocaeli'de tedbirlere uymayan 213 kişiye ceza yağdı
Kocaeli'de yapılan denetimlerde, korona virüs tedbir ve önlemlerine uymayan 213 şahıs ve 1 iş yerine idari para cezası uygulandı.
- Dün 10:04 Kartepe'de otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
- Kartepe'de otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otelin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
- Dün 09:22 Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası Oktay Nahirci (19), sosyal medyada içerikler üretip, paylaşınca her geçen gün takipçi sayısını artırdı.
- Dün 01:51 Kocaeli'de filyasyon ekibine saldıran hasta yakını hakkında adli işlem başlatıldı
Kocaeli'de, filyasyon ekibinde görevli sağlık personellerine saldıran hasta yakını hakkında adli işlem başlatıldı.
- 01.12.2020 23:54 Son dakika haberleri | Filyasyon görevlisi, hasta yakınının saldırısına uğradı
Son dakika haber... KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı, koronavirüs hastasına ilaç götürdüğü sırada hasta yakınının saldırısına uğradı.
- 01.12.2020 22:27 Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu Bol kalan yol ve caddeler havadan görüntülendi Türkiye genelinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerini sessizlik bürüdü.
- 01.12.2020 22:15 Son dakika haberleri... Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
- 01.12.2020 22:11 Sokağa çıkma kısıtlaması
Sakarya, Kocaeli, Bartın, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
- 01.12.2020 22:02 Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sakarya, Kocaeli, Bartın, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
- 01.12.2020 19:03 Kocaeli İl Sağlık müdürü korona virüse yakalandı
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, korona virüse yakalanarak karantina altına alındı.
- 01.12.2020 17:04 Sakarya'da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ele geçirildi (2)
KARANTİNA SÜRESİNDEN SONRA UYGUN YAŞAM ALANINA GÖNDERİLECEKÜlkeye yasa dışı yollarla sokulmak istenirken, Milli Parklar tarafından Sakarya'da ele geçirilen, 'Savannah' cinsi Afrika vahşi kedisinin Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi'nde karantina süreci devam ediyor.
- 01.12.2020 17:01 Emekli gazeteci evinde ölü bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden haber alınamayan emekli gazeteci Barbaros Tantan, evinde ölü bulundu.
- 01.12.2020 16:53 Kocaeli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi
Kocaeli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yaptı.
- 01.12.2020 15:59 Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.