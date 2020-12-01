Son Dakika Kocaeli Haberleri

01:28 KOCAELİ Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılar Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılarKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde tarihi eserleri 3 milyon dolara satmaya çalışan kişiler jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

22:39 Kaleye geçen stoper Erdin: "Kalecilik çok zormuş" 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Belediye Derincespor karşısında korona virüs vakaları nedeniyle takımının kalesini koruyan ve 4 gol yiyen Antalya Kemersporlu stoper Erdin Üzer, kaleciliğin çok zor olduğunu söyledi.

21:01 Sokağa çıkma kısıtlaması Kocaeli, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü.

16:53 8 yaşındaki kuzenine cinsel istismardan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 8 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunan Şafak B. (19), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16:25 Düzce'de ihracat azaldı, ithalat arttı Düzce ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 27,6 azalırken ithalat ise yüzde 18,7 arttı.

15:38 Örnek davranış! Korona testi pozitif çıkmasına rağmen sokağa çıkan kardeşini ihbar etti Kocaeli'de Ferhat Akbulut isimli vatandaş, koronavirüse yakalanmasına rağmen karantinayı ihlal ederek sokağa çıkan kardeşini polise ihbar etti. Kardeşine kesilen 3 bin 150 TL para cezasını kendisinin ödeyeceğini belirten Akbulut, kural dışı hareketlerin affedilmemesi gerektiğini ifade etti.

15:32 DHA YURT BÜLTENİ - 11 POLİS MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMA'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada (2)Antalya'da, ailesiyle birlikte seyir halindeyken polis olduğunu söyleyerek trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Süleyman Müdüroğlu'nu darbeden kişinin, Ü.T.

15:18 Kocaeli'nin 5 ilçesinde 20 iş yerini soyan 4 şüpheli yakalandı KOCAELİ'nin 5 ilçesindeki 20 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

14:45 Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimleri sürüyor Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.

14:24 Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara evde kolay abonelik hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların abonelik işlemlerini evden gerçekleştirebileceğini duyurdu.

13:55 Kocaeli'nde Kovid-19 ile mücadele çalışmaları değerlendirildi Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte zafiyet oluşacak bir durum bulunmadığını, mevcut kapasiteyle ihtiyacın karşılanabildiğini bildirdi.

13:49 Son dakika haber... Vatandaşlar yeni alınan Kovid-19 tedbir kararlarından memnun Bir son dakika haberine göre Sakarya kent merkezinden detaylar Sakarya'da yaşayan Sibel Aslan ve Doğukan Demir ile röportaj Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'nde vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan...

13:36 Körfez'de spor salonu ve gençlik merkezi için imzalar atıldı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, son meclis toplantısında spor salonu ve gençlik merkezi için imzaların atıldığını söyledi.

13:29 Son dakika haber | Ford Otosan, "Batarya Montaj Fabrikası" kurmak için çalışmalara başladı Gelen son dakika haberlerine göre Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Ford Otosan olarak, Kocaeli Fabrikalarımızdaki elektrikli araç üretim ve yatırım çalışmalarımızı şimdi de 'Batarya Montaj Fabrikası' ile bir adım öteye taşıyoruz.

13:22 Siparişlere yetişmeye çalışan restoranlar motorlu kurye bulmakta güçlük çekiyor - Siparişlere yetişmeye çalışan restoranlar motorlu kurye bulmakta güçlük çekiyor Paket servise dönen restoranlarda iki katına çıkan motorlu kurye sayıları yetersiz kalıyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında paket servise dönmeleri sonrasında motorlu kurye sayılarını...

13:19 Kasımda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 698 milyon 269 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

13:11 Marmara Depremi'nin "merkez üssü"nde hasarlı binalar yıkılıyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te metruk haldeki orta ve ağır hasarlı yapıların yıkımına başladı.

13:05 Dünya gençleri bilim ve sanat için Buca'da yarışacak Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yurt içi ve yurt dışından bilim, sanat ve teknolojiye meraklı gençleri BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarında bir araya getirmeye hazırlanıyor.

12:52 Çayırova Belediyesi Aralık meclisinde gündem maddeleri görüşüldü Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında toplanan Çayırova Belediyesi Aralık ayı meclisinde gündem maddeleri görüşüldü.

12:44 Teknolojiyi geliştirecek yeni yetenekler ödüllendirildi Bilgievleri tarafından Kocaeli genelindeki 4. sınıf öğrencileri için bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması'nda kazananlar ödüllerine kavuştu.

12:37 Kartepe'de dezenfeksiyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor Kartepe Belediyesi ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde kamusal alanları ve halkın yoğun kullandığı alanları dezenfekte etmeye devam ediyor.

12:34 "HES kodu asistanları" görev başında UlaşımPark, 1 Aralık itibarıyla başlayan HES kodu uygulaması nedeniyle HES kodlarını Kocaeli Kartlarına tanımlayacak personel görevlendirdi.

12:32 Gebze'de hafa sonu kurulacak semt pazarlarının tarihi değiştirildi Hata sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Gebze'de Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu, Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik yapıldı.

11:42 Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanları, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaya ilaç götürdüğü sırada yakınının saldırısına uğradı.

11:39 'Emre Aşık'ı öldürtmek için kanlı ete ateş ettirdi' ESKİ milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık tarafından öldürülmek istendiği iddiasıyla açılan dava Düzce'de görülecek.

11:36 Trendyol tedarikçilerinden Türkiye'nin dört yanına 60 milyon ürün Trendyol tedarikçileri, kasım ayında Türkiye'nin dört bir yanına 60 milyon ürün satışı gerçekleştirdi.

11:11 Kadın girişimcinin zeytinyağında ihracat başarısı Kocaeli'de oturan 50 yaşındaki Irmak Eraslan, her yıl 6 aylığına geldiği memleketi Kilis'te ektiği zeytin ağaçlarından ürettiği organik zeytinyağını Fransa'ya ihraç etmeyi başardı.

11:01 KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu işin şakası yok, tedbirlere harfiyen uyalım" Kocaeli'nde evinde ilaç tedavisiyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, vatandaşları tedbirlere uymaya çağırdı.

10:26 Körfez Belediyesi'nden esnafa 1000 TL yardım Körfez Belediye Meclisinde korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan ve faaliyetleri kısıtlanan esnafa destek olmak amacıyla 1000'er TL ayni yardım yapılması kararlaştırıldı.

10:24 Kocaeli'de tedbirlere uymayan 213 kişiye ceza yağdı Kocaeli'de yapılan denetimlerde, korona virüs tedbir ve önlemlerine uymayan 213 şahıs ve 1 iş yerine idari para cezası uygulandı.

10:04 Kartepe'de otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Kartepe'de otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otelin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

09:22 Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası Oktay Nahirci (19), sosyal medyada içerikler üretip, paylaşınca her geçen gün takipçi sayısını artırdı.

23:54 Son dakika haberleri | Filyasyon görevlisi, hasta yakınının saldırısına uğradı Son dakika haber... KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı, koronavirüs hastasına ilaç götürdüğü sırada hasta yakınının saldırısına uğradı.

22:27 Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu Bol kalan yol ve caddeler havadan görüntülendi Türkiye genelinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerini sessizlik bürüdü.

22:15 Son dakika haberleri... Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

22:11 Sokağa çıkma kısıtlaması Sakarya, Kocaeli, Bartın, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

22:02 Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Sakarya, Kocaeli, Bartın, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

19:03 Kocaeli İl Sağlık müdürü korona virüse yakalandı Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, korona virüse yakalanarak karantina altına alındı.

17:04 Sakarya'da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ele geçirildi (2) KARANTİNA SÜRESİNDEN SONRA UYGUN YAŞAM ALANINA GÖNDERİLECEKÜlkeye yasa dışı yollarla sokulmak istenirken, Milli Parklar tarafından Sakarya'da ele geçirilen, 'Savannah' cinsi Afrika vahşi kedisinin Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi'nde karantina süreci devam ediyor.

17:01 Emekli gazeteci evinde ölü bulundu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden haber alınamayan emekli gazeteci Barbaros Tantan, evinde ölü bulundu.

16:53 Kocaeli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi Kocaeli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yaptı.