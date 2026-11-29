İzmit'te tramvay durağında kadına saldırı! O anlar güvenlik kamerasındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de 27 Kasım'da saat 13.00 sıralarında tramvay durağında bekleyen bir kadına saldıran şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, erkek şüphelinin tramvay durağında bekleyen kadını darbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, 27 Kasım'da saat 13.00 sıralarında, İzmit Alikahya Mahallesi'ndeki tramvay durağında meydana geldi. Durakta bekleyen kadının yanına koşarak gelen şüpheli, henüz bilinmeyen nedenle saldırdı. Şüphelinin kolundan tuttuğu kadın, kendisini koruyup kurtulmaya çalıştı. Saldırganın bir süre darbettiği kadın, şüphelinin elinden kurtulup olay yerinden uzaklaştı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, yakaladıkları şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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