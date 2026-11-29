Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmıştı! Feyza Civelek'in yeni dizisi belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle tanınan Feyza Civelek'in yeni adresi belli oldu. Senarist annesi Melis Civelek'in ayrılığıyla eş zamanlı olarak diziden çıkarılan oyuncu, yine annesinin kaleme aldığı yeni bir yapımla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Feyza Civelek, diziden ayrılmasının ardından yeni projesiyle adından söz ettirdi. Annesi Melis Civelek'in senaristliğini üstlendiği yeni dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Civelek'in canlandıracağı karakter de belli oldu.
YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU
Medyapım'ın yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı, kod adı " Yasak Elma's" olan dizinin hazırlıkları devam ediyor. Birce Akalay, Fırat Tanış ve Ayça Bingöl gibi başarılı oyuncuları bir araya getirecek yapımın kadrosuna Feyza Civelek de katıldı.
YİNE ANNESİNİN YAZDIĞI DİZİDE OYNAYACAK
Kızılcık Şerbeti'nin ardından bir kez daha annesi Melis Civelek'in kaleme aldığı bir yapımda rol alacak olan oyuncu, bu kez Güneş karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Feyza Civelek, dizide Ayça Bingöl'ün canlandıracağı Fatoş karakterinin büyük kızına hayat verecek. Güneş, çalışarak ailesine destek olan ve eğlenceli kişiliğiyle öne çıkan bir karakter olarak izleyiciyle buluşacak.
OCAK AYINDA SETE ÇIKACAKLAR
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturacağı dizinin çekimlerine 15 Ocak civarında başlanması planlanıyor.
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