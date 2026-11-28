Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gübretaş Genel Müdürü olduğu döneme yönelik iddialara ilişkin, "Gübretaş'ta görev yaptığım Ekim 2016-Nisan 2022 döneminin tamamında şahsıma, şirket yönetimine veya şirkete yönelik hisse manipülasyonu veya başka herhangi bir gerekçeyle verilmiş tek bir SPK cezası veya suç duyurusu yoktur." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kendisine yönelik dile getirdiği iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Özlale'nin iddialarının iftira olduğunu belirten Yumaklı, iddiaların resmi kayıt ve belgelerde kanıtlanması gerektiğini ifade etti.

Yumaklı, Özlale'nin, olmayan bir hususu varmış gibi söylediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece iddia ettiğiniz tarihler olan 2019-2020 yıllarında değil, görev yaptığım Ekim 2016-Nisan 2022 döneminin tamamında, şahsıma, şirket yönetimine veya şirkete yönelik hisse manipülasyonu veya başka herhangi bir gerekçeyle verilmiş tek bir SPK cezası veya suç duyurusu yoktur. Bu süre zarfında Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) her detayı ile mevcut olan ve herkese açık bilgilerden de görüleceği üzere, hukuki ihtilaf nedeniyle atıl bekleyen Söğüt Altın Madeni sahasının ruhsatı, yargı kararlarının ardından 2019 yılı sonunda resmen Gübretaş'a devredilmiştir. Sondajlar, rezerv tespiti ve altın üretimine ilişkin tüm süreçler KAP üzerinden yatırımcılara şeffaf şekilde duyurulmuştur. Dolayısıyla hisse senetlerindeki değer artışı manipülatif değildir, şirket mal varlığındaki somut ve ekonomik değer artışından kaynaklanmıştır."

Makamların geçici, devletin ve kurumların itibarının ise kalıcı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Resmi bültenlerde ve KAP kayıtlarında tüm açıklığıyla duran bu somut gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmak, en başta yüce Meclis'in ciddiyetine yakışmamaktadır. Bu mesnetsiz ithamlarla ilgili tüm yasal haklarımı kullanacağımı bildirirken, size şu soruları soruyorum, ne görev yaptığım dönemde ve ne de sonrasında Gübretaş'ın herhangi bir manipülasyon veya benzeri bir konuda ceza almadığını bildiğiniz halde neden yalan söylüyorsunuz? Bunları açık kaynaklardan teyit edebileceğiniz halde neden yalan söylüyorsunuz? Milletvekilliği ve meclis kürsüsü, size sınırsız yalan söyleme ve iftira atma hakkı mı veriyor? Yalan ve iftiralarınıza dayanak yaptığınız olmayan SPK ceza belgelerini yayınlamayı düşünüyor musunuz?"

Özlale'nin iddiaları

Özlale, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesi görüşülürken Yumaklı'nın Gübretaş Genel Müdürü olduğu dönemde söz konusu şirket hisselerinin, Aralık 2019'da 9,06 lira, Aralık 2020'de ise 86,15 lira olduğunu, hisse değerinin bir yılda yaklaşık 9,5 kat arttığını belirtti. Özlale, bu artışın Söğüt'teki altın madeninin bulunması haberinin ardından yaşandığını belirterek, Türkiye'de ya da dünyada hiçbir normal yatırımın bir yılda yüzde 950 artmayacağını, bunun açıklamaya muhtaç bir hisse artışı olduğunu iddia etmişti.