ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hava Kuvvetlerinde görevli F-16 pilotuna "dünyanın en iyi savaş uçağının" hangisi olduğunu sordu.

Fox News televizyonunun haberine göre Trump, Şükran Günü dolayısıyla Florida eyaletindeki Mar-a-Lago konutunda ABD Hava Kuvvetlerinden Pilot Yarbay Brant Smith ile telefonda görüştü.

Trump, görüşmede Smith'e şimdiye kadar kullandığı F-16'nın, savaş uçakları F-22 ve F-35 ile kıyaslandığında nasıl bir performans sergilediğini sordu.

Smith, F-16'nın dünyanın en iyi savaş uçağı olduğunu belirterek, "Her türlü F-16. Başka bir uçağa geçmem için bana para verseniz bile kabul etmem." dedi.

F-16 Viper uçağının (Fighting Falcon) "her işi yapabildiğini" kaydeden Smith, F-22 ve F-35 uçaklarının da "hakkını teslim etmesi" gerektiğini belirtti.

Trump, Şükran Günü dolayısıyla ABD ordusunun farklı kollarında görevli askerlerle telefon görüşmesi yapmıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Smith'in 9 ayı aşkın süredir Suudi Arabistan'da görevde olduğu ve görev yaptığı filonun bu yıl 2 binden fazla sorti uçuşu gerçekleştirdiği aktarıldı.

ABD'de her yıl kasımın 4'üncü perşembesi "Şükran Günü" olarak kutlanıyor.