HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Buradan çağrı yapıyorum. Geliniz üç konfederasyon ortak bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu modeli ortaya koyalım. Model koymaktan öte Asgari Ücret Tespit Komisyonunun nasıl karar alması gerektiğini, içeriğini konuşalım ve Sayın Bakanımıza gidelim." dedi.

HİZMET-İŞ Sendikasının 15. Olağan Genel Kurulu, Kızılcahamam'daki bir otelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla düzenlendi.

HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir'in açılışını yaptığı genel kurulda, divan başkanlığına Sendikanın Kurucu Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi oy birliğiyle seçildi.

Genel kurulda konuşan HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ büyüdükçe ülkeye, çalışanlara ve dünyadaki bütün mazlumlara karşı sorumluluklarının da arttığını ifade etti.

Arslan, belediye şirketlerinde çalışan işçilere Yargıtay kararı nedeniyle 52 günlük ilave tediye ödenmediğini belirterek konuya ilişkin açtıkları davada yargı sürecinin devam ettiğini, ayrıca yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasının çalışma hayatının en büyük reformlarından biri olduğunu dile getiren Arslan, bu süreçteki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yapılan düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon işçinin sendikal haklara ve toplu sözleşme güvencesine kavuştuğunu anlatan Arslan, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan işçilerin de kadroya alınması için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Arslan, belediyeler, belediye şirketleri ve il özel idarelerinin Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamına alınmasını, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'den kaynaklanan sorunlarının da giderilmesini istedi.

TÜRK-İŞ ve DİSK'e asgari ücret çağrısı

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun daha katılımcı, demokratik ve çoğulcu bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirten Arslan, konfederasyonların üye sayıları oranında temsil edilmesini istediklerini söyledi.

TÜRK-İŞ'in komisyonun yapısı değişmeden toplantılara katılmama kararını haklı bulduklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Buradan tekrar çağrı yapıyoruz Sayın Ergün Atalay'a, DİSK'e de buradan çağrı yapıyorum. Geliniz üç konfederasyon ortak bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu modeli ortaya koyalım. Model koymaktan öte Asgari Ücret Tespit Komisyonunun nasıl karar alması gerektiğini, içeriğini konuşalım ve Sayın Bakanımıza gidelim."

Mevcut emekli aylığı bağlama sisteminin çalışanları emekliliğe yönelttiğini ifade eden Mahmut Arslan, çalışanların sistemde daha uzun süre kaldıkları ve daha yüksek emekli aylığı alabildikleri bir model oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Arslan, hükümetten emekli aylığı bağlama sisteminin acilen değiştirilmesini beklediklerini, kıdem tazminatına ilişkin hakların da geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kayıt dışı istihdamla mücadele

Türkiye'de sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik önemli düzenlemeler yapıldığını anımsatan Arslan, buna rağmen sendikalaşma oranındaki düşüşün kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 300 bin ev işçisinin bulunduğunu belirten Arslan, bu işçilerin temel haklardan mahrum kaldıklarını ve kayıt dışı çalıştırıldıklarını ifade etti.

Ev işçilerinin sendikal örgütlenmesine yönelik iki yıl önce çalışma başlattıklarını anlatan Arslan, bu işçilere ilişkin mevzuat oluşturulması konusunda yürüttükleri çalışmalara desteklerinden dolayı Bakan Işıkhan'a teşekkür etti.

Mahmut Arslan, kayıt dışı istihdamla mücadeleyi temel mücadele alanlarından biri olarak gördüklerini, ev işçilerinin yanı sıra atık ve kağıt toplayıcıları ile mevsimlik tarım işçilerinin de sendikal örgütlenmeye dahil edilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Çalışanların üzerindeki vergi yüküne de dikkati çeken Arslan, ücretlilerin yıl içerisinde daha yüksek vergi dilimlerine girmeleri nedeniyle gelirlerinin azaldığını belirterek ülkenin kaynaklarının adil şekilde paylaşılması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı HAK-İŞ olarak uluslararası sendikal hareket içerisinde öncülük yaptıklarını belirten Arslan, konfederasyon bünyesinde kurulan Filistin ve Kudüs Komitesinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Genel kurula, siyasi parti temsilcileri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan, Filistin Büyükelçiliği Müsteşarı Azmi Abu Ghazaleh, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların yöneticileri, HİZMET-İŞ Sendikasının şube başkanları, delegeler ve yabancı sendikaların temsilcileri katıldı.