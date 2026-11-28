Bir süredir kanser tedavisi gören Nilüfer Keser, 26 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Mustafa Keser, "48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

TABUTUN BAŞINDA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Nilüfer Keser için İstanbul'daki Hasdal Çamlıvadi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Nilüfer Keser'i ailesi ve yakınları yalnız bırakmadı.

Cenaze töreninde büyük üzüntü yaşayan Mustafa Keser'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Usta sanatçının eşinin tabutuna baktığı anlar ise yürek burktu.

"SIRAYI BOZDU, BENDEN ÖNCE GİTMEMELİYDİ"

Cenaze töreninde duygularını dile getiren Mustafa Keser, eşiyle yarım asırlık bir birliktelik yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"50 yıllık arkadaşımı kaybettim. Anlatmak mümkün değil. 48 yıllık evliyim, nişanlılığı da sayarsanız 50 yıl. Yarım asır, bir ömrü beraber geçirdik. İyi geçirdik. Sırayı bozdu. Benden önce gitmemeliydi. Böyle konuşmamıştık. Hakkımız helal olsun. Helalleşemedik."

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Mustafa Keser'i acı gününde sanat dünyasından dostları da yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Nuri Alço, Züleyha Ortak ve Mihriban Er'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.