İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek ve Umut Akdoğan'a ilişkin dosyalar dokunulmazlıklar gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

5 MİLLETVEKİLİNİN DOSYASI AYRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, liderliğini TBMM'nin 28. dönem milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yaptığı iddia edilen "Sarıgüller Suç Örgütü"ne ilişkin soruşturma sırasında bazı kamu görevlileri ve milletvekilleri hakkında iddialar ortaya atıldı. Alınan ifadeler ve beyanlar doğrultusunda, milletvekilleri hakkındaki iddialar ayrılarak ayrı bir soruşturma dosyasına kaydedildi.

Cumhuriyet başsavcı vekilleri Kerem Ali Yakut ve Okan Yıldız'ın imzasıyla 27 Kasım'da alınan kararda, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekilleri hakkında soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu belirtildi. Bu gerekçeyle yetkisizlik kararı verildi.

GİZLİ TANIKLARIN İDDİALARI

Soruşturma dosyasında ifadesi yer alan "AW1G48PR" kod adlı gizli tanık, Mustafa Sarıgül ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki para ilişkilerine dair iddialarda bulundu. Gizli tanık, Yeni Parti genel merkez binasının tadilatı için 250 bin doların Büyükçekmece Albatros'taki bir balık restoranının çıkışında Özgür Özel'in aracına konulduğunu, Ümitköy'deki bir et restoranının çıkışında seçim otobüsünün tefrişatı adı altında 250 bin avro verildiğini ve Ümitköy'deki bir konutta yapılan buluşmada 100 bin doların hediye kutusu içinde teslim edildiğini ileri sürdü.

Aynı gizli tanık, Veli Ağbaba'nın Meclisteki makam odasına düzenli olarak viski gönderildiğini ve Mustafa Sarıgül'ün Malatya'daki bir inşaat projesinden şirket adına iki daire satın aldığını iddia etti. "AW1G47AZ" kod adlı bir diğer gizli tanık ise Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Gizli tanık, Umut Akdoğan'ın Çeşme ve Ankara'nın Yenimahalle belediyeleri üzerinden usulsüz kazanç sağlayarak parti masraflarını ve Özgür Özel'in giderlerini karşıladığını, ayrıca 5 milyon TL değerinde bir Vito hediye ettiğini ileri sürdü. Tanık, Piyalepaşa'daki imar artışı ve Divan Rezidans'taki yıkım kararının kaldırılması karşılığında yüksek miktarlarda para alındığını da iddia etti.

KURULTAY VE YEREL SEÇİMLERE İLİŞKİN İDDİALAR

CHP'nin kurultay döneminde otel masraflarının karşılandığı, delegelere çantalar dolusu para ve kripto telefon dağıtıldığı öne sürüldü. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylıkları için 20 milyon dolara varan seçim masrafı pazarlıkları yapıldığı iddia edildi.

Burhanettin Bulut'un Adana'daki belediyelerden sağlanan kaynaklarla önce Halk TV'yi, ardından Koza TV'yi finanse ettiği iddia edildi. Gökhan Zeybek'in ise Sarıyer'deki ve kurultay sürecindeki delege seçimlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla finanse ettiği ileri sürüldü.

ŞÜPHELİ VE TANIK İFADELERİ DOSYADA

Sabah Gazetesi'nden Kerim Cengil'in haberine göre, soruşturma dosyasında, şüpheli ve tanık olarak ifadeleri alınan kişilerin beyanlarına da yer verildi. Mustafa Sarıgül'ün oğlu Abdurrahman Emir Sarıgül, babasının kendisine, Özgür Özel'e Yeni Parti genel merkez binasının tadilatı için 250 bin dolar ve seçim otobüsü için 250 bin avro verdiğini söylediğini aktardı. Ayrıca ekim ayının ilk haftasında Vakko'dan alınan iki atkının bulunduğu hediye paketine 100 bin dolar konulduğunu ve paketin Ankara'daki evde teslim edildiğini belirtti. İngiltere'nin başkenti Londra'dan getirilen pahalı viskilerin de Özgür Özel'e ulaştırıldığını ifade etti.

Volkan Aslanbaş, Şişli Meslek Yüksekokulunda sertifika basımıyla ilgili usulsüzlüklerden Veli Ağbaba'nın pay aldığını iddia etti. Aslanbaş, Malatya'da satın alınan iki dairenin Ağbaba'nın ağabeyine ait şirketten alındığını doğruladı.

Şoför Selim Daşdemir, Londra'dan getirilen özel viskilerin Düzce'deki bir dinlenme tesisinde diğer şoföre verilerek Özgür Özel'e ulaştırıldığını ifade etti. Daşdemir, 15 Ekim'de ise Mustafa Sarıgül'ün Silivri'deki Olta Restoran'ın çıkışında sarı bir zarfı Özgür Özel'in aracına bıraktığını söyledi.

DOSYA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beyanları ve soruşturma evrakını değerlendirerek milletvekilleri hakkında soruşturma yürütme yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğunu belirtti. Başsavcılık, yetkisizlik kararıyla dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.