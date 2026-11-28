ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme gelen 4,5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İnternet üzerinden tanıştığı ve hiç yüz yüze görüşmediği kişiye tüm birikimini kaptırdığını söyleyen 70 yaşındaki Süleyman Özel'in iletişim kurduğu kişinin kullandığı fotoğrafların başka bir kadına ait olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLARIN GERÇEK SAHİBİ KARİNA ÇIKTI

Süleyman Özel'in kendisini önce Mine Serin, daha sonra Havva adıyla tanıtan bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenilmişti. Kendisinden 41 yaş küçük olduğunu düşündüğü kişiye inanan Süleyman, zamanla artan para talepleri üzerine evini ve otomobilini sattığını, toplamda 4,5 milyon TL gönderdiğini anlatmıştı. Programda yapılan araştırmada, Süleyman'a gönderilen fotoğrafların Karina isimli yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu belirlendi. Fotoğrafları kullanılan Karina'nın ise olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı ortaya çıktı.

KARİNA'DAN SÜLEYMAN AMCA'YA MESAJ

Fotoğraflarının izinsiz kullanılması üzerine Karina, Türkiye'den çok sayıda mesaj aldığını belirterek açıklama yaptı. Özellikle Süleyman Amca'ya seslenen Karina, şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde Türkiye'den çok sayıda mesaj aldım. Ancak herkese özellikle de Süleyman Amca'ya şunu açıklamak istiyorum. Bu olayla hiçbir ilgim yok."

SÜLEYMAN AMCA KADINI SESİNDEN TANIMIŞTI

Daha önce Esra Erol'da programında para gönderdiği kişinin görüntüsü ekrana getirilen Süleyman Özel, hiç yüz yüze görüşmediği kişiyi sesinden tanıdığını söylemişti. Yaşadığı maddi kayba isyan eden 70 yaşındaki adam, "Donuma kadar aldınız benim. Beni sokağa atarken utanmadınız mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Karina'nın açıklamasıyla birlikte olayda fotoğrafların gerçek sahibinin de mağdur konumunda olduğu ortaya çıktı. Karina'nın mesajı, internet üzerinden kurulan ilişkilerde sahte fotoğraf ve kimlik kullanımının yol açabileceği mağduriyeti bir kez daha gündeme getirdi.