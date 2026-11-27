Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı 90+1'de Borrelli'nin golüyle 3-2 geriden gelerek yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. 81. dakikada Emrecan Bulut'la beraberliği yakalayan Rizespor, 90+1'de Borrelli'nin golüyle geriden gelerek galibiyete ulaştı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss (Dk. 77 Umut Erdem), Taylan Antalyalı, Mebude (Dk. 61 Emrecan Bulut), Olawoyin, Laçi (Dk. 86 Varesanovic), Ahmed Kutucu (Dk. 76 Borelli), Sowe (Dk. 86 Diakite)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous (Dk. 77 Ahmet Taha Dağbaşı), Cristian Ilie, Jessen (Dk. 77 Ömer Bayram), Kerem Demirbay (Dk. 61 Baldursson), Rak-Sakyi (Dk. 82 Güven Yalçın), Mendes, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Dk. 46 Diarra), Benedyczak
Goller: Dk. 22 Laçi, Dk. 81 Emrecan Bulut, Dk. 90+1 Borrelli (Çaykur Rizespor), Dk. 32 Winck, Dk. 47 Mendes (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 44 Ali Yavuz Kol, Dk. 63 Arous (Kasımpaşa), Dk. 90 Diakite (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.
47. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Diarra'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mendes'in kayarak yaptığı orta savunmaya takıldı. Topu yeniden kontrol eden Mendes'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
52. dakikada Laçi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Sowe'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olawoyin'in ortasında kaleye yönelen topu kaleci Gianniotis uzaklaştırdı.
75. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sowe'un şutunda, kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.
81. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Laçi'nin ortasında arka direkte Borrelli'nin kontrol etmek istediği top savunmadan sekti. Topu önünde bulan Emrecan Bulut, yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2
90+1. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Emrecan Bulut'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Olawoyin'in yerden ön direğe gönderdiği topu Borrelli dokunarak filelerle buluşturdu: 3-2
Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
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