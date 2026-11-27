Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir yolcunun bavulundan nesli tükenmek üzere olan 26 Vallarta çamur kaplumbağası çıktı. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu'nun (NVWA) açıklamasını aktaran BBC'nin haberine göre, Meksika'dan Hong Kong'a Amsterdam aktarmalı uçan yolcu, cumartesi günü gümrük memurlarının kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı.

Çevre haberleri sitesi Mongabay'ın verilerine göre tek bir Vallarta çamur kaplumbağası, Asya'daki karaborsada 10 bin dolar ya da daha yüksek fiyata alıcı buluyor.

ÇORABIN İÇİNE SAKLAMIŞ

NVWA'nın açıklamasına göre kaplumbağalar hareket edemesin diye koli bandıyla sarılmıştı. Hayvanların çoğu oyuncak bir arabayla birlikte bir kutuya konulmuş, geri kalanlar ise bavulun içindeki kapalı bir çorabın içine saklanmıştı.

Kurum, kaplumbağaların büyük olasılıkla anavatanları Meksika'da doğadan çalındığını bildirdi. Hayvanlar şu anda uzman bir bakım merkezinde koruma altında. Gözaltındaki yolcuyla ilgili soruşturma sürüyor.

DOĞADA 300'DEN AZ KALDI

Dünyanın en küçük tatlı su kaplumbağası olduğu düşünülen tür, en fazla 10 santimetre boya ulaşabiliyor. ABD merkezli Turtle Island kuruluşu, 2025'te doğada en fazla 300 Vallarta çamur kaplumbağası kaldığını tahmin etmişti. Tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) listesinde "kritik tehlike altında" sınıfında yer alıyor.

HONG KONG'A KAÇAKÇILIK SÜRÜYOR

Hong Kong'a canlı kaplumbağa kaçırma girişimleri bu yıl da gündeme geldi. Ekim ayında Hong Kong gümrüğü, nesli tükenmekte olduğu düşünülen ve piyasa değeri yaklaşık 54 bin dolar olarak hesaplanan 8 kaplumbağaya el koymuştu.

Bundan üç ay önce de iki ayrı kaçakçılık vakasında, toplam değeri 210 bin dolar olarak tahmin edilen 42 canlı kaplumbağa ele geçirilmişti.

Kaynak: BBC