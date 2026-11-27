Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesi diplomatik bir boyut kazandı. Bakanlar düzeyindeki telefon görüşmelerinin ardından Türkiye, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

"VAHİM OLAYLARA İLİŞKİN TEPKİMİZ İLETİLDİ"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi'nin bugün bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır. Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir."

MAÇ 30 DAKİKA DURDU

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında tribünlerde olaylar çıktı. Gürcistan polisi, Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribüne biber gazıyla müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika duran maç daha sonra kaldığı yerden devam etti. Maç öncesinde stat dışında da taraftarlara müdahale edildiği anlar kameralara yansıdı.

16 TARAFTAR SERBEST BIRAKILDI

Olayların ardından gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen diplomatik ve hukuki girişimlerin sonucunda bugün Türkiye saatiyle 11.50 sıralarında serbest bırakıldı. Serbest bırakılan taraftarların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BAKANLARDAN PEŞ PEŞE TEMAS

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayların ardından Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüştü. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkilileri de stadyumda hazır bulundu.

BAKAN ÇİFTÇİ, MEVKİDAŞINI ARADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile görüşerek Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı iletti.

BAKAN GÜRLEK DE DEVREYE GİRDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüştü. Gürlek, yaşanan şiddet olaylarını kınayarak gözaltındaki vatandaşların derhal serbest bırakılmasını ve sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ADALI'YA TELEFON

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜRCİSTAN: 3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Gürcistan İçişleri Bakanlığı ise olaylarda 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve 16 kişinin "kamu düzenini bozmak" gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık, polisin Filistin bayrağı açan taraftarlara bu nedenle müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

UEFA da olayların, Beşiktaş taraftarları arasındaki gerginliği yatıştırmak için polisin tribüne müdahale etmesiyle başladığını değerlendirdiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü ise polisin orantısız güç kullandığını belirterek UEFA ve konsolosluk aracılığıyla Gürcistan makamlarına başvurduğunu duyurdu.