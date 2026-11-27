İstanbul Kağıthane'de 2004 ve 2005 yıllarında yaşanan üç çocuk ölümüne ilişkin yürütülen faili meçhul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yeniden ele aldığı dosyalarda, üç çocuğun da aynı kadın tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kendi çocuğu dahil 3 çocuğun ölümünden sorumlu tutulan anne A.A. ile olayların örtbas edilmesine karıştığı değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.

3,5 YAŞINDAKİ YUSUF'UN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAKİ SIR ÇÖZÜLDÜ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul cinayetlere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Kağıthane'de 16 Mart 2005 tarihinde kaybolan 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un ölümü yeniden araştırılmaya başlandı. 22 Mart 2005 tarihinde aile apartmanının boşluğunda cansız bedeni bulunan Yusuf Akyol'un şüpheli ölümüne ilişkin dosyayı inceleyen ekipler, çocuğun annesi A.A. tarafından öldürüldüğünü belirledi.

İKİ ÇOCUĞU DAHA ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yusuf Akyol'un ölümünün aydınlatılmasının ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, anne A.A.'nın geçmişte iki çocuğu daha öldürdüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerde A.A.'nın 2004 yılında önce eltisinin çocuğunu, ardından amcasının çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı. Son olarak kendi 3,5 yaşındaki çocuğu Yusuf Akyol'u öldürdüğü belirlenen annenin, üç ayrı ölüm olayının faili olduğu değerlendirildi.

CİNAYETLERİ AİLE FERTLERİ YILLARCA ÖRTBAS ETMİŞ

Soruşturmada ortaya çıkan en çarpıcı ayrıntılardan biri de cinayetlerin aile fertleri tarafından gizlenmesi oldu. Jandarmanın çalışmalarında, psikolojik sorunları olduğu düşünülen A.A.'nın gerçekleştirdiği ölümlerin aile üyeleri tarafından örtbas edildiği belirlendi. Üç çocuğun ölümüne ilişkin olayların yıllarca aydınlatılamamasının ardından elde edilen yeni bulgularla soruşturma genişletildi.

7 KİŞİ YAKALANDI

İstihbari çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon düzenleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne A.A. ve bir akrabasını İstanbul'da gözaltına aldı. Olayların örtbas edilmesine karıştıkları belirlenen diğer 5 kişi ise Bitlis'te yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin İstanbul'a getirildiği öğrenildi.