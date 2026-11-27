Kayseri'de saç tıraşı olduğu sırada soluk borusuna şeker kaçan müşteri, kuaför Muammer Dalkıran'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Manevrayı sosyal medyada izlediği videolardan öğrendiğini belirten Dalkıran'ın hayat kurtaran müdahalesi, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

TIRAŞ OLURKEN NEFESSİZ KALDI

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak'taki kuaförde saç tıraşı olan A.K'nin soluk borusuna şeker parçası kaçtı. Müşterisinin nefes almakta zorlandığını fark eden kuaför Muammer Dalkıran, hemen müdahalede bulundu.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA HAYATINI KURTARDI

Müşterisine Heimlich manevrası uygulayan Dalkıran, soluk borusuna kaçan şeker parçasının çıkmasını sağladı. Müdahalenin ardından müşteri yeniden rahat nefes almaya başlarken yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"İLK BAŞTA DİLİNİ YUTTUĞUNU SANDIM"

Olayın dün akşam saatlerinde yaşandığını belirten işletme sahibi Muammer Dalkıran, müşterisini tıraş ettiği sırada yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bir anda şekerin boğazına takıldığını hissettim. Baktım kafası sağa sola gitti. O anda anladık zaten. Hemen peçeteyi çıkarttık. İlk başta dilini yuttuğunu sandım ve ağzına baktım. Bu sırada aklıma gelen Heimlich manevrasını yaptım. Şekerin ağzından çıkışı aynadan gözüküyor. Bu şekilde müdahale ederek kurtardık."

SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENMİŞ

Daha önce Heimlich manevrasına ilişkin herhangi bir eğitim almadığını belirten Dalkıran, sosyal medyada izlediği videolar sayesinde müdahaleyi gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Daha önce Heimlich manevrasının hiçbir eğitimini almamıştım. Sosyal medyada görüyordum. 'Bir gün benim de başıma gelir' herhalde diyordum, o da geldi." dedi.