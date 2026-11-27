Mbaye Diagne'den Diyarbakır'a Ahmet Kaya türküsüyle vedaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amedspor ile yollarını ayıran Senegalli golcü Mbaye Diagne, Diyarbakır'dan ayrılırken Ahmet Kaya'nın "Diyarbakır Türküsü" adlı eserini dinledi. Deneyimli futbolcunun şehre veda ettiği anlara ilişkin görüntüler kısa sürede büyük etkileşim aldı.
Amedspor'da milli ara sonrasında yaşanan Mbaye Diagne krizinde ayrılık kararı çıkmıştı. Yönetim ve teknik heyetle yaşadığı sorunların ardından kulüple yollarını ayıran 35 yaşındaki Senegalli golcünün Diyarbakır'a veda ederken çekilen görüntüleri dikkat çekti.
İDMANLARA KATILMAMIŞTI
Milli ara sonrası 12 Kasım'da izni sona ermesine rağmen antrenmanlara katılmayan Mbaye Diagne, yapılan ihtara rağmen 19 Kasım'da da Diyarbakır'a dönmemişti. Yaptığı açıklamalarla yönetim ve teknik heyeti hedef alan deneyimli futbolcu, daha sonra kente gelerek Amedspor yönetimiyle görüşmüştü.
KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDILAR
Amedspor, yapılan görüşmelerin ardından Senegalli golcüyle yollarını ayırdığını şu sözlerle duyurmuştu:
"Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne!"
AHMET KAYA TÜRKÜSÜYLE DİYARBAKIR'A VEDA ETTİ
Amedspor'daki kariyeri sona eren Mbaye Diagne, Diyarbakır'dan ayrılırken Ahmet Kaya'nın "Diyarbakır Türküsü" adlı eserini dinledi. Senegalli futbolcunun şehre bu türküyle veda ettiği anlara ilişkin video, kısa sürede büyük etkileşim aldı.
45 MAÇTA 31 GOL ATTI
Amedspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren 35 yaşındaki Mbaye Diagne, Diyarbakır temsilcisinin formasını toplam 45 karşılaşmada giydi. Deneyimli golcü, bu mücadelelerde 31 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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