ABD'nin California eyaletindeki San Diego kentinde sokakta güçlükle yürüyen ve türü ilk bakışta anlaşılamayan bir hayvan, çevre sakinlerini şaşkına çevirdi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada 2 milyondan fazla izlenirken hayvanın ağır bir uyuz vakası geçiren rakun olabileceği değerlendirildi.

"NE OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR FİKRİM YOK"

San Diego'nun Mission Hills Mahallesi'nde yürüyüş yapan Dan Fulkerson, karşısına çıkan sıra dışı görünümlü hayvanı cep telefonuyla kaydetti. Yürümekte güçlük çeken hayvanın görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Fulkerson, "Lütfen bunun ne olduğunu belirlememe yardım edin. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Kedi ya da köpek değil. Kafam çok karıştı." ifadelerini kullandı.

2 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Kısa sürede 2 milyondan fazla izlenen görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları farklı tahminlerde bulundu. Bazı kullanıcılar hayvanın tüysüz bir köpek cinsi olan Xoloitzcuintli'ye benzediğini belirtirken büyük çoğunluğu ise ağır uyuz hastalığına yakalanmış bir rakun olabileceğini savundu.

YETKİLİLERE HABER VERDİ

Fulkerson, hayvanı gördükten sonra bölgedeki hayvan kontrol ekiplerine haber verdiğini açıkladı. Hayvanın sıra dışı görünümünün, parazitlerin neden olduğu uyuz hastalığından kaynaklanabileceği değerlendirildi. Ancak hayvanın türüne ilişkin kesin bir tespit paylaşılmadı.

ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİYOR

Kedi ve köpeklerin yanı sıra tilki, ayı, sincap ve rakun gibi yabani hayvanlarda da görülebilen uyuz hastalığı, yoğun kaşıntıya, tüy dökülmesine ve deride kabuklanmaya neden olabiliyor. Hastalık ağır vakalarda hayvanın ölümüne yol açabiliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, benzer durumda bir hayvanla karşılaşan vatandaşların kendi imkanlarıyla hayvanı yakalamaya çalışmamaları ve ilgili ekiplere haber vermeleri gerektiğini belirtiyor.