UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarların Filistin bayrakları açtığı mücadelede Gürcü polisinin biber gazı ve coplarla sert müdahalesi büyük tepki çekti. Tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmaya 25. dakikada ara verildi.

BEŞİKTAŞ TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN KAZANDI

Olayların yatışmasının ardından yeniden başlayan mücadelede Beşiktaş, Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle İsrail temsilcisini 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sahadan üç puanla ayrılarak Avrupa Ligi'ndeki puanını 10'a yükseltti.

"SELAM SANA GAZZE, SELAM SANA FİLİSTİN!"

Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından karşılaşmayı anlatan TRT 1 spikeri Hünkar Mutlu'nun sözleri geceye damga vurdu. Mutlu, galibiyetin ardından "Selam sana Gazze, selam sana Filistin!" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Beşiktaş taraftarlarının Filistin'e destek gösterileri sırasında sert polis müdahalesine maruz kaldığı karşılaşmanın ardından Hünkar Mutlu'nun verdiği mesaj, futbolseverlerden büyük beğeni topladı.