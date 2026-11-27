İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi ile Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi, koalisyon anlaşması imzalama konusunda uzlaştı. Bakanlıkların paylaşımı konusunda mutabakata varan iki partinin hedefinin Binyamin Netanyahu hükümetini sona erdirmek olduğu açıklandı.

İKİ PARTİ ANLAŞMAYA VARDI

Yashar ve Demokratlar partilerinden yapılan ortak açıklamada, Eisenkot ile Golan'ın iki parti arasında ittifak anlaşması imzalanması konusunda mutabakata vardığı bildirildi. Uzlaşı, Golan'ın Yashar Partisinin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile yürüttüğü ulusal birlik hükümeti görüşmelerine tepki göstererek müzakereleri askıya almasının ardından sağlandı.

BAKANLIKLAR PAYLAŞILDI

Anlaşma kapsamında yetkileri genişletilmiş Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İletişim Bakanlığı ile Kültür ve Spor Bakanlığının Demokratlar Partisine verilmesi kararlaştırıldı. Adalet Bakanlığı talebinden vazgeçen Demokratlar Partisi, hükümetin kurulabilmesi için uzlaşma ve taviz verme iradesi gösterilmesi gerektiğini belirtti.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİ SONA ERDİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Koalisyon anlaşmasının tartışmalı yargı düzenlemesinin tamamen iptal edilmesini ve yargı bağımsızlığının korunmasını içerdiği bildirildi. İsrail'deki Arap toplumuna yönelik kazanımların da anlaşmada yer aldığı belirtilirken atılan adımla Netanyahu hükümetinin sona erdirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

LİBERMAN'DAN NETANYAHU UYARISI

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, değişim hükümetinin şekillenmeye başladığını ancak Netanyahu'nun yeni hükümetin kurulmasını her ne pahasına olursa olsun engellemeye çalışacağını savundu. Liberman, Netanyahu'nun Eisenkot'a dönüşümlü başbakanlık teklif edebileceğini ve ülkeyi yeniden seçime götürmek amacıyla müzakereleri uzatabileceğini ileri sürdü.

BENNETT'TEN DÖNÜŞÜMLÜ BAŞBAKANLIK TEKLİFİ

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise Eisenkot'un ilk başbakan olacağı, Netanyahu'nun da yer alacağı bir birlik hükümeti kurulmasını önerdi. Bennett, söz konusu ittifakın Ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlik hizmetine katılmasını sağlayacağını savunarak Netanyahu ve Eisenkot'un ekipleriyle görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı.

KOALİSYON PAZARLIKLARI DEVAM EDİYOR

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Eisenkot, ilk koalisyon anlaşmasını Liberman ile imzalamıştı. Likud ve Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden partilerle müzakerelerini sürdüren Eisenkot'un, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle hükümet kurma ihtimali de geçerliliğini koruyor.