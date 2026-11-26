Milas'ta bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki Devrim Gür hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan soruşturma başlatıldı.

ARALARINDAKİ HUSUMETİ KONUŞMAK İÇİN BULUŞTULAR

Olay, saat 21.00 sıralarında Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Sultan Parkı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Devrim Gür ile U.H.Ç., yaşadıkları anlaşmazlığı konuşmak üzere bir araya geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Devrim Gür bıçakla yaralandı.

17 YAŞINDAKİ DEVRİM KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Gür, tedavi altına alındı. 17 yaşındaki Devrim Gür, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli U.H.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Devrim Gür'ün hayatını kaybettiği olayla ilgili kasten öldürme suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan U.H.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.