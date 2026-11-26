Temsilcimiz Beşiktaş, saha içi ve saha dışındaki skandalların gölgesinde oynanan kritik mücadelede Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

ZORLU MÜCADELEDE KRİTİK 3 PUAN

Büyük bir gerginliğe ve skandal olaylara sahne olan karşılaşmada oyun disiplininden kopmayan Beşiktaş, rakibini 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Sahada ortaya koyduğu karakterle kritik bir galibiyete imza atan Kara Kartal, bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM: ''HEP BİRLİKTE KAZANDIK''

Karşılaşmanın hemen ardından Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım, gecenin en çok konuşulan detayı oldu. Siyah-beyazlı kulüp, zafer sonrası yaptığı paylaşımda Türk bayrağı emojisi kullanarak "Türkiye olarak hep birlikte kazandık!" ifadelerine yer verdi. Kısa sürede milyonlarca etkileşime ulaşan bu paylaşım, futbolseverlerden ve taraftarlardan çok sayıda beğeni ile destek yorumu aldı.

İşte o paylaşım: