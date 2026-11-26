Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan Hapoel Beer Sheva maçında yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN YAŞANAN OLAYLARA KINAMA

Siyah-beyazlı kulüp, taraftarlara yönelik orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınarken, yaşananlardan etkilenen taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yetkililerinin taraftarların stadyuma yöneldiği andan itibaren süreci yakından takip ettiği vurgulandı. Stadyum girişinde güvenlik güçleri tarafından zorluk çıkarıldığının belirlenmesi üzerine UEFA delegesiyle hızlıca iletişime geçildiği ve tahliye kapılarının açtırılarak taraftarların içeriye güvenli şekilde alınmasının sağlandığı aktarıldı.

Orantısız güç kullanımıyla ilgili olarak Batum Başkonsolosluğu ve UEFA nezdinde girişimlerin başlatıldığını duyuran kulüp, tüm taraftarlar Türkiye'ye sağ salim dönene kadar sürecin takipçisi olunacağını kaydetti.

Beşiktaş ayrıca, Başkan Serdal Adalı ile görüşerek süreci yakından izlediğini belirten ve camiaya geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu. Açıklamanın sonunda ise yaşanan olaylar nedeniyle dayanışma göstererek geçmiş olsun dileklerini ileten diğer kulüplere teşekkür edildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve kulüp yetkililerimiz, taraftarlarımızın stadyuma intikale başladığı andan itibaren süreci yakından takip etmektedir.

Taraftarlarımızın stadyuma girişinde güvenlik güçleri tarafından zorluk çıkarıldığının anlaşılması üzerine ivedilikle UEFA delegesi ile temasa geçilerek stadyumun tahliye kapılarının açılması sağlanarak taraftarlarımızın stadyuma hızlı ve güvenli bir şekilde girişi sağlanmıştır.

Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak Batum Başkonsolosluğumuz ve UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunar;

Gürcistan'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz."