Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a Gürcistan'da yaşanan olayların ardından telefon geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı aradı.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN TARAFTARLARA POLİS MÜDAHALESİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva arasında Gürcistan'da oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar, Türkiye'de tepkilere neden oldu. Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisi müdahale etti. Siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahalenin ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SERDAL ADALI'YI ARADI

Gürcistan'da yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TÜRK FUTBOLU BEŞİKTAŞ İÇİN KENETLENDİ

Gürcistan'da siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahalenin ardından başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor olmak üzere çok sayıda kulüpten Beşiktaş'a destek geldi. Samsunspor'un da aralarında bulunduğu kulüpler, güvenlik güçlerinin müdahalesini kınarken yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.