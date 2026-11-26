Bağımsızlık kutlamalarına damga vuran an! Valinin üzerine serptiği toz ortalığı karıştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meksika'nın Chilpancingo kentinde düzenlenen bağımsızlık kutlamaları sırasında Milletvekili Yolotsin Dominguez'in, Guerrero Valisi Evelyn Salgado'yu selamlarken elbisesine beyaz bir toz serptiği görüldü. Dominguez görüntülerin yapay zeka ile manipüle edildiğini iddia ederken, aynı partiden Milletvekili Joaquin Badillo olaya bizzat tanık olduğunu açıkladı.
Meksika'nın Chilpancingo kentinde düzenlenen bağımsızlık kutlamaları, siyasiler arasında yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Törene katılan Milletvekili Yolotsin Dominguez'in, Guerrero Valisi Evelyn Salgado'yu selamladığı sırada valinin elbisesine beyaz bir toz serptiği kameralara yansıdı.
VALİNİN ÜZERİNE TOZ SERPTİ
Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından açıklama yapan Milletvekili Dominguez, iddiaları reddederek videoların yapay zeka ile manipüle edildiğini öne sürdü. Ancak Dominguez ile aynı partide siyaset yapan Milletvekili Joaquin Badillo, olayın yaşandığı anlara bizzat tanık olduğunu söyleyerek meslektaşının bu savunmasını boşa çıkardı.
Sizin düşünceleriniz neler ?