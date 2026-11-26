Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sırasında bölgeden geçen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silah kullanıldı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti. Adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın yaşandığı yerde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.