Kabadayı ve Acil'in de aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 53 sanığın yargılandığı davada, 2 gün süren duruşmanın ardından ara karar açıklandı. Mahkeme, savcının tutukluluğunun devamını istediği Berkant Acil'in de tahliyesine hükmetti.

ACİL VE KAYA DAHİL 5 SANIĞA TAHLİYE

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil, asistanı Yeliz Kaya, Tonguç Çoban, Murat Özdemir ve Arif Sevik'in adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı ve Evren Buçan'ın tutukluluk hallerinin ise devamına hükmetti.

SAVCI ACİL'İN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEMİŞTİ

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Tonguç Çoban, Murat Özdemir ve Yeliz Kaya'nın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etmişti. Savcı, Kabadayı ve Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamını istemişti.

ACİL'DEN AĞABEYİNE: SENİ SEVİYORUM

Duruşmanın ilk gününde söz alan Berkant Acil, tanık olarak dinlenen ağabeyi Haluk Levent'e seslenerek, "6 aydır görmedim, özlediğimi söylemek istiyorum. Seni seviyorum" dedi.

HALUK LEVENT: BU BENİM HESAPLARIMDIR

Tanık olarak dinlenen Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya adına açılan banka hesaplarını kendisinin kullandığını belirterek, "Bu benim hesaplarımdır" dedi. Eski icra dosyaları ve hacizler nedeniyle başkalarının adına açılmış hesapları kullandığını söyleyen Levent, kardeşi Berkant Acil ile aralarında borç-alacak ilişkisi bulunduğunu, mesajlarında rüşvet ya da ihaleye ilişkin bir ifade olmadığını savundu. Levent, AHBAP Derneğinden Acil'e 1 milyon lira aktarıldığı iddialarına da yanıt vererek, söz konusu paranın yönetim kurulu kararıyla kayda geçtiğini ifade etti.

KABADAYI: SOMUT BİR DELİL YOK

Savunma yapan Özgür Kabadayı ise suç işlemediğini ve talimat vermediğini savundu. 17 aydır cezaevinde olduğunu belirten Kabadayı, "Sadece kendi memleketime hizmet etmek istedim. Somut bir delil yok" diyerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

ÖZGÜR KABADAYI HAKKINDAKİ İDDİALAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun hazırladığı 652 sayfalık iddianamede, Kabadayı'nın 2024'te belediye başkanı seçildikten sonra Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ile birlikte imar ve iskan işlemlerini bekleyenlerden rüşvet aldığı öne sürüldü. İddianamede Kabadayı'nın, kamu gücünü kullanarak gelir sağlamak amacıyla bir örgüt kurduğu ve bu örgütün elebaşı olduğu iddia edildi.

İddianamede ayrıca 2024'te düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hizmet alımı ihalesinin doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı ileri sürüldü. Kaçmaz'ın telefonunda silinmiş bir listede "Konser Firması 3.000.000" ibaresinin bulunduğu aktarıldı.

KABADAYI İÇİN İSTENEN CEZA: 92 YILA KADAR HAPİS

İddianamede Özgür Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BERKANT ACİL HAKKINDAKİ İDDİALAR

İddianamede, festival organizasyonunun rüşvet karşılığında Berkant Acil'in şirketine verildiği öne sürüldü. Bilirkişi raporuna göre ihaleyi Sur Müzik adlı firma aldı, ancak bu firma paravan olarak kullanıldı ve asıl organizatör Acil'in sahibi olduğu Koşan Adam şirketiydi. Raporda, belediye bütçesinden ödenen yaklaşık 29 milyon 235 bin liralık bedelin 20 milyon 858 bin 333 liralık bölümünün kamu zararı oluşturduğu belirtildi.

Acil ise iddianamede yer alan ifadesinde suç işlemediğini, işinin sanatçı organize etmek olduğunu savundu. Acil, hak edişlerinin ödenmediğini ve Özel Kalem Müdürünün ödeme için kendisinden 2 milyon lira istediğini iddia etti.

BERKANT ACİL İÇİN İSTENEN CEZA: 37 YILA KADAR HAPİS

İddianamede Berkant Acil hakkında "örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "ticari faaliyetler kapsamında dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet vermek" suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası talep edildi.