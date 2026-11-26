Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Archie Brown'a ülkesinden talipler çıktı. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan İngiliz futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

İNGİLİZ KULÜPLERİ TEMASA GEÇTİ

Birden fazla Premier Lig kulübünün, 23 yaşındaki sol bekin transfer durumunu öğrenmek için Fenerbahçe ile temasa geçtiği belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 23 MİLYON EURO

Archie Brown'un sözleşmesindeki dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. İngiliz futbolcunun sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu ve bu maddenin hem ocak ayında hem de yaz transfer döneminde devreye girebileceği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Archie Brown'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Premier Lig kulüplerinin ilgisinin resmi bir transfer teklifine dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu oldu.

Kaynak: Sky Sport