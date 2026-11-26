Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde kişisel sorunları nedeniyle çocuk parkındaki bir banka oturarak ağlayan 31 yaşındaki Hana isimli kadına, yanında çocuk bulunmadığı gerekçesiyle 25 euro (yaklaşık 1394 TL) para cezası kesildi. Olay tartışmalara yol açarken belediye, görevlilerin yürürlükteki kurallara uygun hareket ettiğini savundu.

KAFA DAĞITMAK İÇİN PARKA GİTTİ

Olay, 25 Ekim'de Gelsenkirchen kentinin Hassel semtindeki Glückaufpark'ta meydana geldi. Suriye kökenli kimya öğrencisi Hana, eğitim hayatı ve maddi sorunları nedeniyle yaşadığı stresin ardından kafa dağıtmak için yürüyüşe çıktı. Duygularına hakim olamayan genç kadın, çocuk parkındaki bir banka oturarak teyzesini telefonla aradı.

ÜÇ BELEDİYE GÖREVLİSİ YANINA GELDİ

Hana'nın ağlayarak telefonla konuştuğu sırada üç belediye görevlisi yanına geldi. Görevliler, parkta oyun oynayan iki çocuğun kendisine ait olup olmadığını sordu. Kadının olumsuz yanıt vermesi üzerine kimlik bilgilerini alan görevliler, 25 euro (yaklaşık bin 394 TL) para cezası kesti.

YANINDA ÇOCUK OLMAYAN YETİŞKİNLERİN PARKA GİRMESİ YASAK

Gelsenkirchen Belediyesinin kamu düzenine ilişkin yönetmeliğinin 12'nci maddesine göre çocuk parklarında yalnızca 14 yaşına kadar olan çocuklar ile onlara eşlik eden yetişkinlerin bulunmasına izin veriliyor.

Hana ise söz konusu kuraldan haberdar olmadığını ve parkın girişindeki tabelada bu yasağın açıkça belirtilmediğini ifade etti.

BELEDİYE CEZAYI SAVUNDU

Gelsenkirchen Belediyesi Sözcüsü Martin Schulmann, görevlilerin yürürlükteki mevzuata uygun hareket ettiğini belirterek 25 euroluk (yaklaşık 1394 TL) cezayı hafif ve orantılı bir yaptırım olarak nitelendirdi. Belediye, yapılan incelemede görevlilerin davranışlarında herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini bildirdi.

CEZAYI ÖDEDİ AMA TEPKİSİ DİNMEDİ

Daha fazla masrafla karşılaşmamak için cezayı ödeyen genç kadın, görevlilerin kendisini uyarmasının yeterli olacağını söyledi. Yaşadığı olay karşısında kendisini değersiz hissettiğini belirten Hana, kurallar uygulanırken insani yaklaşımın da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

CEZANIN ÜST SINIRININ ARTIRILMASI GÜNDEMDE

Olayın ardından belediyenin çocuk parklarına ilişkin yaptırımları da tartışmaya açıldı. Kasım ayında belediye meclisinde ele alınan düzenlemeyle çocuk parklarındaki kural ihlallerine yönelik 55 euroluk (yaklaşık 3 bin 68 TL) ceza üst sınırının 60 euroya (yaklaşık 3 bin 346 TL) çıkarılması gündeme geldi.

Belediye meclisindeki Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti temsilcileri ise Hana'nın yaşadığı olayda görevlilerin daha anlayışlı davranabileceklerini ifade etti.