Fenerbahçeli yıldıza büyük şok! Önde olunan maçta oyundan çıkarken ıslıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, önde olduğu sırada oyuncu değişikliği yaptı. Mücadelenin 70. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan Kerem Aktürkoğlu, bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Duruma şaşırdığı görülen milli futbolcuyu teknik heyet teselli etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Fenerbahçe’de, takımın üstünlüğü sürerken yapılan oyuncu değişikliği sırasında Kerem Aktürkoğlu’na yönelik tepki dikkat çekti. Karşılaşmanın 70. dakikasında oyundan çıkan milli futbolcu, bir grup taraftar tarafından ıslıklandı.
OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI
Skor üstünlüğünün korunduğu anlarda gerçekleştirilen değişiklikle Kerem Aktürkoğlu kenara gelirken, yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu. Oyundan çıkarken tribünlerden yükselen ıslıklara Kerem Aktürkoğlu'nun şaşırdığı gözlemlendi.
TEKNİK HEYETTEN DESTEK
Yaşanan anların ardından milli oyuncunun morali ve şaşkınlığı üzerine Fenerbahçe teknik heyeti devreye girerek Kerem Aktürkoğlu’nu teselli etti.
“bu adamı bir müddet dinlerdirmekeri kazım aslında iyi bir oyuncu ama seyircide böyle yapınca psikolojik olarak çok etkileniyor normal olarak biraz zaman ve…”Tüm yorumlar (5)
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)