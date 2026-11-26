ilyas yarımaga:

bu adamı bir müddet dinlerdirmekeri kazım aslında iyi bir oyuncu ama seyircide böyle yapınca psikolojik olarak çok etkileniyor normal olarak biraz zaman ve istirahat verilmeli bence

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E. Konez: iyi oyuncu mu? hangi seviye için iyi oyuncu? 2 3