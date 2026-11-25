Futbolculuk kariyerlerinde Türk futboluna damga vuran Arda Turan ve Emre Belözoğlu, bu kez teknik direktör olarak Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda karşı karşıya gelecek. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Fenerbahçe arasındaki mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilke sahne olacak.

TÜRK FUTBOLU ADINA TARİHİ GECE

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör, takımlarının başında birbirlerine rakip olacak. Arda Turan ve Emre Belözoğlu, karşılaşmanın sonucundan bağımsız olarak isimlerini organizasyonun tarihine yazdıracak.

TARİHİ MÜCADELE LONDRA'DA

Ukrayna'daki savaş nedeniyle karşılaşmalarını ülkesinde oynayamayan Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe'yi İngiltere'nin başkenti Londra'da ağırlayacak. Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'de gerçekleştirilecek mücadele, bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki son maçında Liverpool karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

ARALARINDA SADECE BİR PUAN VAR

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise geride kalan dört karşılaşmada topladığı 4 puanla 21. sırada yer alıyor. Aralarında yalnızca bir puan bulunan iki takımın mücadelesi, Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralama açısından da büyük önem taşıyor.

Futbolculuk dönemlerinde Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Arda Turan ve Emre Belözoğlu, bu kez teknik direktörlük kariyerlerinde tarihi bir gece yaşayacak.