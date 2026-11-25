Avustralya'da yaşayan 24 yaşındaki fenomen Brigette Frances, arkadaşlarıyla eğlendiği anları paylaştığı videonun ardından kıyafeti ve fiziksel görünümü nedeniyle binlerce olumsuz yorum aldı. Sessizliğini bozan genç kadın, kendisini eleştirenlere sert yanıt verdi.

DÖRT SAATTE 9 BİN YORUM GELDİ

Güney Avustralya'da yaşayan Frances, arkadaşlarıyla birlikte bir tren istasyonunda dans ettiği anları hesabından paylaştı. Video, dört saat içerisinde 11 bin beğeni ve 9 bin yorum aldı. Ancak kullanıcıların önemli bir bölümü genç kadının eğlenceli anları yerine göğüs bölgesine ve tercih ettiği kıyafete odaklandı.

KIYAFETİ ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİLER

Bazı kullanıcılar Frances'ın fiziksel görünümüyle alay ederken bazıları da arkadaşlarının bu kıyafetle dışarı çıkmasına izin vermemesi gerektiğini savundu. Genç kadını destekleyen kullanıcılar ise insanların başkalarının görünümüne müdahale etmekten vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

"VÜCUDUMDAN UTANMIYORUM"

Aldığı yorumların ardından açıklama yapan Frances, geçmişte önemli ölçüde kilo verdiğini belirterek vücudundan utanmadığını ve tanımadığı insanların kendisini nasıl hissetmesi gerektiğine karar vermesine izin vermeyeceğini söyledi.

TEPKİLERDEKİ ÇELİŞKİYE DİKKAT ÇEKTİ

Genç kadın, kilo vermeden önceki ve sonraki halini gösteren bir video paylaşması durumunda aynı insanların kendisini tebrik edebileceğini ancak mevcut görünümü nedeniyle eleştirildiğini ifade etti.

ÇOK SAYIDA KADINDAN DESTEK GELDİ

Olumsuz yorumlara rağmen çok sayıda kadın Frances'a destek mesajı gönderdi. Benzer vücut özelliklerine sahip kadınlar, genç kadının kendine güvenerek paylaşım yapmasının kendileri için cesaret verici olduğunu belirtti.